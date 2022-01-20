أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر مع كوت ديفوار في دور الـ16.. والقنوات الناقلة

الخميس، 20 يناير 2022 - 19:53

كتب : FilGoal

منتخب مصر أمم إفريقيا

حسم المنتخب المصري صعوده للدور ثمن النهائي من أمم إفريقيا في نسختها الـ33.

وفاز الفراعنة على السودان في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في البطولة بهدف دون رد سجله محمد عبد المنعم.

واحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة خلف نيجيريا برصيد 6 نقاط.

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وأوقعت القرعة المنتخب المصري إلى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان في المجموعة الرابعة.

وتستضيف الكاميرون أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

وكان من المنتظر أن يواجه المنتخب المصري متصدر المجموعة الرابعة.

وضمت المجموعة الرابعة منتخبات الجزائر وكوت ديفوار وسيراليون وغينيا الإستوائية.

وتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط من فوز على الجزائر وغينيا الإستوائية وتعادل مع سيراليون.

ويلعب المنتخب المصري مع يوم الأربعاء 26 يناير.

وتقام المباراة في تمام الساعة الساسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويلعب اللقاء على ملعب جابوما.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

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