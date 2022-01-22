مؤتمر كارتيرون: لن نلعب أسوأ من ذلك.. ومصدوم لغياب روح اللاعبين

عبر باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن شعوره بالغضب والضيق بعد خسارة فريقه أمام غزل المحلة.

وخسر الزمالك أمام غزل المحلة بثلاثية دون رد في الجولة الثالثة من مجموعات كأس رابطة الأندية المصرية. (طالع التفاصيل)

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي: "لا يوجد مستوى أسوأ من ذلك من الممكن أن نظهر به".

وأضاف "مثل هذه المباريات فرصة لأي لاعب لا يشارك مع الفريق بشكل أساسي ولكن معظم اللاعبين لم يقدموا المستوى المطلوب منهم وأنا غير راض عن الأداء".

وواصل "كان من الممكن أن ألعب كأس الرابطة بالناشئين ومجموعة اللاعبين المتواجدة حاليا ليست من الناشئين لأنهم أكبر من 21 سنة".

واستمر في تصريحاته "الروح العالية والقتال والتركيز هم من ينصعوا الفارق وليس شرطا أن أي لاعب جيد يستطيع ارتداء قميص الزمالك لأنها مسؤولية كبيرة".

وشدد "هناك من يصنع الفارق مثل طارق حامد والونش وبنشرقي ولكن ليس جميع اللاعبين المتواجدين في الفريق قادرين على وضعك في مستوى المنافسة".

وأشار "أبحث عن الناشئين والشباب القادرين على الظهور بشكل مؤثر مع الزمالك".

وأتم تصريحاته "ما جعلني أشعر بالصدمة والضيق هو غياب الروح عن اللاعبين خلال المباريات الـ3 لكأس الرابطة، خاصة عندما تحصل على فرصة للمشاركة لم تكن موجودة من قبل فطبيعي أن تلعب بشكل رجولي أكبر من ذلك".