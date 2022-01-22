انتهت في إنجلترا - ساوثامبتون (1) - (1) مانشستر سيتي.. المتصدر يتعثر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ساوثامبتون ومانشستر سيتي ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب البريميرليج بـ56 نقطة، بفارق 11 نقطة عن ليفربول الإنجليزي الذي يملك مباراة مؤجلة، بينما يملك ساوثامبتون 24 نقطة في المركز الثالث عشر.

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نهاية المباراة

ق87: تسديدة من دي بروين تمر بجوار القائم

ق81: نجاة أرمسترونج.. لا بطاقة حمراء

ق80: ستوارت أرمسترونج يتلقى إنذار عقب تدخل عنيف على أيميريك لابورت.. والحكم يراجع إمكانية البطاقة الحمراء

ق79: الحكم يقرر استمرار اللعب.. لا ركلة جزاء

ق78: ركلة جزاء محتملة لصالح مانشستر سيتي بعد تعرض دي بروين لعرقلة

ق70: تسديدة خطيرة من دي بروين تصطدم بالقائم

ق 65: جووووووووول التعادل.. لابورت يسجل بالرأس من ركلة حرة أرسلها إليه كيفن دي بروين

ق60: تبديل مانشستر سيتي الأول بخروج رحيم سترلينج ونزول جابرييل جيسوس

ق58: فودين يسدد وفورستر يتصدى مرة أخرى

ق55: الكرة ترتد من الدفاع إلى يان بيدناريك ليسدد ولكن فوق العارضة

ق54: أرماندو بروخا يسدد وإيدرسون يتصدى للركنية

ق50: فودين يسدد بالرأس وفورستر يتصدى

ق48: رودري يسدد من خارج المنطقة ولكن فورستر يتصدى

بداية الشوط الثاني

ق38: فودين يتوغل ويلعب كرة عرضية إلى ستيرلنج الذي سدد في جسد الحارس ليهدر فرصة مؤكدة

ق34: ستيرلنج يراوغ ويسدد يسارية قوية فوق العارضة

ق28: إديرسون يعرقل بروخا من داخل منطقة الجزاء والحكم يحتسب تسلل

ق22: هدف ثاني لأرماندو بروجا يلغيه الحكم بداعي التسلل

ق7: جوووول أول لـ ساوثامبتون عن طريق ووكر بيترز بعد وان تو مع ريدموند وتسديدة من الإنجليزي الصغير على طريقة كواريزما

بداية المباراة