راشفورد التاريخي يقتنص ثلاث نقاط صعبة لـ مانشستر أمام وست هام في الوقت القاتل

السبت، 22 يناير 2022 - 19:07

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد

حقق مانشستر يونايتد فوزا صعبا على وست هام يونايتد بهدف دون رد ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الإنجليزي.

الألماني رالف رانجنيك قرر استمرار السويدي أنتوني إيلانجا في التشكيل الأساسي، وعاد ماجواير على حساب ليندلوف الذي تعرضت عائلته للسرقة.

على الجانب الآخر، عاد توماس سوتشيك للتواجد بشكل أساسي مع وست هام بعد الشفاء من فيروس كورونا.

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وبعد مباراة عصيبة، اقتنص البديل ماركوس راشفورد هدف الفوز في الدقيقة 93 بعد كرة عرضية من البديل الآخر إدينسون كافاني.

وأصبح ماركوس راشفورد أكثر لاعب يسجل كبديل هذا الموسم في البريميرليج برصيد 4 أهداف بالتساوي مع سميث رو.

وسجل راشفورد 4 أهداف مع مانشستر يونايتد بعد الدقيقة 90 كأكثر لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل في الوقت الضائع بالتساوي مع ساديو ماني وأيان رايت وستيفن جيرارد وبابيس سيسيه وكريستيان بينتيكي.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 38 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد وست هام يونايتد عند 32 نقطة في المركز الخامس.

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره ميدلسبره في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي 4 فبراير المقبل.

على الجانب الآخر، يلعب وست هام يونايتد أمام كيدرمنستر في الدور الرابع من كأس الاتحاد 5 فبراير.

مانشستر يونايتد وست هام الدوري الإنجليزي
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