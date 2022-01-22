تشكيل مانشستر سيتي - دي بروين وفودين وسترلينج في القيادة ضد ساوثامبتون

السبت، 22 يناير 2022 - 18:40

كتب : FilGoal

احتفال فيل فودين وكيفن دي بروين - مانشستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه لمواجهة ساوثامبتون ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

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خط الدفاع: كايل ووكر – روبن دياز – أيميريك لابورت – جواو كانسيلو

خط الوسط: رودري – كيفن دي بروين – برناردو سيلفا

خط الهجوم: رحيم سترلينج – فيل فودين – جاك جريليش

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب البريميرليج برصيد 56 نقطة.

ساوثامبتون مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي فودين دي بروين سترلينج
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