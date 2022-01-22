تشكيل مانشستر سيتي - دي بروين وفودين وسترلينج في القيادة ضد ساوثامبتون
السبت، 22 يناير 2022 - 18:40
كتب : FilGoal
أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه لمواجهة ساوثامبتون ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء تشكيل سيتي كالتالي:
حراسة المرمى: إيدرسون مورايش
خط الدفاع: كايل ووكر – روبن دياز – أيميريك لابورت – جواو كانسيلو
خط الوسط: رودري – كيفن دي بروين – برناردو سيلفا
خط الهجوم: رحيم سترلينج – فيل فودين – جاك جريليش
ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب البريميرليج برصيد 56 نقطة.