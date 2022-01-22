طريق كأس العالم - موعد مباراة مصر مع السنغال في الدور الفاصل

أقيمت اليوم قرعة الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في الكاميرون على هامش إقامة كأس أمم إفريقيا.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون في نسختها الـ33 بمشاركة 24 منتخبا.

وصعدت 10 منتخبات إلى الدور الفاصل بعد أن تصدرت المجموعات في المرحلة الثانية من التصفيات.

وتم تقسيم المنتخبات حسب ترتيب التصنيف الشهري في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وتواجدت 5 منتخبات في التصنيف الأول وهم السنغال - الجزائر - المغرب - تونس - نيجيريا.

وجاءت 5 منتخبات في التصنيف الثاني وهم مصر - مالي - غانا - الكاميرون - الكونغو الديموقراطية.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري مع السنغالي في الدور الفاصل من البطولة.

وتلعب مباراة الذهاب في مصر على أن تحسم المواجهة في داكار.

وتلعب المباريات خلال الفترة من 24 إلى 29 مارس 2022.

وتقام بطولة كأس العالم 2022 في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

كانت المباراة الأخيرة لـ مصر أمام السنغال في 2014 بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2015، وفيها فازت السنغال ذهابا وإيابا بهدفين ثم بهدف تحت قيادة شوقي غريب للفراعنة.

المباراة ستشهد صراع آخر بين محمد صلاح، وساديو ماني الصديقين في ليفربول، المتنافسين حاليا من أجل كتابة المجد لبلد أحدهما.

أسود التيرانجا سبق وحرموا مصر من التأهل إلى كأس العالم 2002 رغم فوز مصر في القاهرة والتعادل في داكار، والآن حان دور ثأر الفراعنة.

في المباريات أخرى، ستلعب الجزائر مع الكاميرون، والمغرب مع الكونغو الديموقراطية، وتونس ضد مالي، وغانا أمام نيجيريا.

وتقام بطولة كأس العالم 2022 في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

مصر تملك ثلاث مشاركات في نهائيات كأس العالم تاريخيا، أعوام 1934، و1990، و2018، والآن سيبحث الفراعنة عن المشاركة الرابعة حين تقام البطولة لأول مرة في بلد عربي.