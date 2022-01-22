تشكيل مانشستر يونايتد - رونالدو والثنائي الشاب يقودون الهجوم

السبت، 22 يناير 2022 - 16:15

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد وأرسنال

أعلن رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد عن تشكيل الفريق الذي سيواجه وست هام بعد قليل.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع وست هام على ملعب أولد ترافدور في الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب كريستيانو رونالدو في التشكيل الأساسي على الرغم من الإصابة التي أعلن عنها رانجنيك خلال المؤتمر الصحفي.

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وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

الحارس: دافيد دي خيا

الدفاع: دييجو دالوت - هاري ماجواير - رافاييل فاران - أليكس تيليس

الوسط: فريد - سكوت مكتومناي - بورونو فيرنانديز

الهجوم: ماسون جرينوود - كريستيانو رونالدو - أنتوني إيلانجا

كرستيانو رونالدو مانشستر يوتايتد
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