في الجول يكشف – جلسة بين الأهلي وموسيماني لمناقشة 3 مواقف.. وكواليس مفاوضات التجديد

السبت، 22 يناير 2022 - 14:03

كتب : أحمد الخولي

بيتسو موسيماني - الأهلي × الجونة

بعد تصريحات بيتسو موسيماني الأخيرة في المؤتمر الصحفي، تنوي إدارة الأهلي عقد جلسة مع المدرب الجنوب إفريقي لمناقشته في ثلاثة أمور.

بيتسو موسيماني صرح أمس الجمعة خلال المؤتمر الصحفي عقب لقاء المقاولون العرب، بأنه ليس سعيدا بطول مدة المفاوضات مع الأهلي لتجديد تعاقده، ويريد تحديد مصيره. (طالع تصريحات موسيماني كاملة)

وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة الأهلي تنوي عقد جلسة مع بيتسو موسيماني خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لمناقشته في ثلاثة أمور. الأمر الأول هو عتابه على إخراج كواليس مفاوضات التجديد للإعلام، وهو ما يخالف الأعراف داخل القلعة الحمراء.

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الإدارة ستعتب على موسيماني كذلك الزج باسم أمير توفيق مدير التعاقدات وأنه سبب تأخير مفاوضات التجديد، خاصة وإن المسؤولين في الأهلي لا ينتهجون مسارات منفردة بعيدا عن رغبة النادي حسب المصدر.

الأهلي أيضا سينقاش موسيماني حول تصريحاته عن عدم علمه بإعارة محمود عبد المنعم "كهربا"، وهو ما لا يتفق مع واقع بأن النادي يتخذ القرارات الفنية بالتشاور مع الجهاز الفني.

كهربا خرج معارا من الأهلي إلى هاتاي سبور بعقد لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم.

والأمر الثالث أخيرا، ستتناقش الإدارة مع موسيماني حول موقفه مع أحد الصحفيين وإبعاده هاتفه المحمول عنه بعد لقاء الإسماعيلي.

من جهة أخرى، كشف FilGoal.com عن تفاصيل مفاوضات التجديد بين موسيماني والأهلي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بيتسو موسيماني طلب زيادة راتبه، مع وضع شرط جزائي بقيمة راتب 6 أشهر، وعقد لمدة سنتين على الأقل.

الأهلي بدوره يوافق على مدة العقد مبدئيا لمدة سنتين، وعلى قيمة الشرط الجزائي، ولكن النادي مازال يبحث موقفه من قيمة الراتب.

وأخيرا، فحسبما علم FilGoal.com فإن رغبة الأهلي حتى الآن هي التجديد لـ موسيماني، وهذا لا يتعارض مع جلسة المناقشة بين المدرب والإدارة، لكن التجديد لن يتم قبل نهاية كأس العالم للأندية في أي حال من الأحوال.

عقد موسيماني مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ممضيا موسمين ونصف داخل القلعة الحمراء، وسط مفاوضات جارية للتجديد بين الطرفين.

موسيماني توج ببطولتين دوري أبطال إفريقيا رفقة الأهلي، بجانب لقب كأس مصر، ولقب كأس السوبر المصري، ولقبين كأس السوبر الإفريقي، والمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل.

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