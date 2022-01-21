مؤتمر موسيماني: المفاوضات مع الأهلي طالت حول التجديد.. أريد الاستقرار ومعرفة مصيري

يرى بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي بأن مفاوضات تجديد تعاقده مع الفريق الأحمر قد طالت، ويتمنى حسمها قبل كأس العالم للأندية.

وتحدث موسيماني خلال المؤتمر الصحفي بعد لقاء المقاولون العرب، عن كواليس مفاوضات التجديد مع الأهلي، وعن توقيت بدايتها، وعن سبب خوض بطولة كأس الرابطة بقائمة من الشباب.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: "بالنسبة لعقدي مع الأهلي، أنا لا أعلم مصيره. الأمر طال ونتفاوض منذ فترة طويلة، منذ قبل لقاء كايزر تشيفز وقبل السوبر الإفريقي، ونتفاوض مجددا حاليا قبل كأس العالم للأندية".

وأضاف "لم نصل إلى نقطة اتفاق حتى الآن صراحة. الاختلاف ليس على الراتب، لكن حول بعض الأساسيات في العقد، وطبعا ليس من الجيد أن تطول مدة المفاوضات".

موسيماني أتبع "أريد الاستمرار، والأهلي يعلم بأنني أريد الاستمرار. والأهلي أيضا يريد استمراري وأنا أعلم ذلك. لم نصل إلى اتفاق بعد وأتمنى أن نصل إلى هذا الاتفاق قبل كأس العالم للأندية".

المدرب الجنوب إفريقي أكمل "المفاوضات تجري بين وكيلي وبين أمير توفيق مدير التعاقدات. التأخير ليس بيدي أو بيد الأهلي، لكن ليس من الجيد أن تطول المفاوضات، وسيكون من الجيد أن نحسم الأمر قبل كأس العالم لكي أتفرغ لعملي وتستمر الحياة ويتوفر الاستقرار ولا نستمع إلى المكالمات والعروض الأخرى. أحتاج لمعرفة مستقبلي قبل كأس العالم".

موسيماني رد عن هل تؤثر المفاوضات على تركيزه مع الفريق، فقال "أنا رجل محترف. عقدي مستمر مع الأهلي وأحترمه. الأهلي هو من بدأ التفاوض معي للتجديد، وأجبت بأنني متاح. المفاوضات لم تحسم، لكنني هادئ ولا أعتقد أنني كنت لأفوز بلقبي دوري أبطال إفريقيا ولقبين كأس سوبر إفريقي وثالث كأس العالم إذا كنت أدرب فريق آخر، لكن أيضا يجب لمساهماتي أن ينظر لها بعين الاحترام من الإدارة".

وأتم في هذا الصدد "حين وصلت كان الأهلي بعيدا عن التتويجات القارية منذ فترة، وقد ساهمت في تحقيق الإنجازات الاخيرة، لكن الأهلي كقيمة أكبر من ذلك كله. في النهاية الأمر بيد الأهلي وأنا أريد الاستمرار وإذا لم أستمر مع الأهلي فلن يكون هذا بسبب رغبتي في الرحيل، لكن الحياة يجب أن تستمر وإن شاء الله سأستمر".

عقد موسيماني مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ممضيا موسمين ونصف داخل القلعة الحمراء، وسط مفاوضات جارية للتجديد بين الطرفين.

موسيماني توج ببطولتين دوري أبطال إفريقيا رفقة الأهلي، بجانب لقب كأس مصر، ولقب كأس السوبر المصري، ولقبين كأس السوبر الإفريقي، والمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.

موسيماني تحدث كذلك عن لقاء المقاولون العرب، فقال "كانت المباراة الأصعب لنا لأننا حاولنا إذابة الثليج بالنسبة للاعبين. كانوا متخوفين لأنهم لم يلعبوا في هذا المستوى من قبل. كان يجب أن نجهزهم نفسيا ونعرف مدى مستواهم من مباريات الدوري الممتاز".

واستمر "كان الأهم أن نقنعهم بالشكل الخططي المناسب للعب أمام الخصوم. لعبنا 3 مباريات وظهرنا بشكل جيد".

وواصل "ركلة الجزاء التي حصل عليها المقاولون جاءت بسبب نقص الخبرة. وهذا مقبول بسبب أنهم شباب ويجب أن يتعلموا".

موسيماني أتبع "يوجد لاعبين من الشباب لفتوا انتباهي بالفعل لكن لا يمكنني مجاوبتك حاليا بالأسماء لأن هناك مباراتين أخرتين سنخوضهما، ويجب ألا يشعر البعض بأنهم خارج حساباتي".

أما عن سبب خوض البطولة باللاعبين الشباب فقال "لم أتخذ القرار سواء أنا أو إدارة الأهلي، لكن الموقف الحالي هو ما دفعني لذلك بسبب الغيابات في أمم إفريقيا وإصابات كورونا، وبالتالي لم يبق لي سوى بعض اللاعبين القليلين فقررنا إكمالهم بالشباب".

واختتم موسيماني المؤتمر بالحديث عن إمكانية ضم لاعبين من بطولة أمم إفريقيا، فقال "معظم اللاعبين الكبار في أمم إفريقيا يلعبون في أندية أوروبية كبيرة. إذا كان أحد اللاعبين أفضل ممن نمتلك، وقتها ربما نتحدث. لن نضم أي لاعب لمجرد أنه خاض بطولة جيدة، فنحن بحاجة دائما إلى تحسين مستوى فريقنا وليس إجراء أي تعاقدات.

الأهلي تعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق على ملعب الأهلي we السلام، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من كأس الرابطة المصرية.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية في قطر خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل.