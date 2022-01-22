الأهلي يعلن إصابتي محمد محمود وحسام حسن.. ومدتي غيابهما

أعلن النادي الأهلي عن التشخيص النهائي لإصابتي محمد محمود، وحسام حسن، لاعبا الفريق، ومدتي غيابهما.

وحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن محمد محمود يعاني شد في العضلة الخلفية حسبما أثبتت الأشعة التي خضع لها اليوم السبت.

وأوضح أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، أن محمد محمود يغيب عن التدريبات الجماعية للفريق لمدة تصل إلى 10 أيام يعود بعدها للمشاركة مع الفريق.

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وغادر محمد محمود مباراة الأهلي أمس أمام المقاولون العرب؛ بسبب شكواه من آلام العضلة الخلفية.

من جهة أخرى، سيغيب حسام حسن مهاجم الفريق عن التدريبات الجماعية للفريق لمدة تصل إلى أسبوعين بسبب إصابته في عضلة السمانة.

ويبدأ حسام حسن تنفيذ برنامج تأهيل بدني بداية من الاثنين المقبل؛ للتعافي من الإصابة التي تعرض لها أمس في مباراة المقاولون العرب ولم يستكمل بسببها اللقاء.

كان حسام حسن، ومحمد محمود قد غادرا مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب أمس الجمعة مصابين.

وتعادل الأهلي مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة كأس الرابطة المصرية.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة.