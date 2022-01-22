صلاح محسن يجري جراحة ناجحة في مشطية القدم

أجرى صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي، جراحة ناجحة لتثبيت مشطية القدم صباح اليوم السبت في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

صلاح محسن النادي : الأهلي الأهلي

وأوضح أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي، بأن صلاح محسن كان يعاني من كسر في مشطية وجه القدم ولذلك احتاج للتدخل الجراحي الذي تم إجراؤه بنجاح صباح اليوم.

وأشار طبيب الفريق إلى أن صلاح محسن سيغيب لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 8 أسابيع عن صفوف الفريق، يخضع خلالها لبرنامج علاج طبيعي وتأهيل.

وأتم أبو عبلة "حالة اللاعب مستقرة بعد إجرائه للجراحة اللازمة وسيخضع لمتابعة يومية تحت إشرافه لحين بدء تنفيذ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل".

وخاض الأهلي تدريباته صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعداد لمنافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وتعادل الأهلي أمس أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.

وتعرض صلاح محسن للإصابة خلال مباراة الجونة في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الرابطة المصرية.

وكان صلاح محسن قد انضم للأهلي في 2018 قادما من صفوف إنبي وقضى موسم على سبيل الإعارة مع سموحة قبل العودة إلى الأهلي مرة أخرى.

وشارك محسن بقميص الأهلي في 69 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 16 هدفا وصناعة هدفين آخرين.