#كلنا_ورا_منتخب_مصر - حملة إعلامية لدعم الفراعنة في كأس أمم إفريقيا

السبت، 22 يناير 2022 - 00:32

كتب : FilGoal

شعار منتخب مصر - بيان

دشن الإعلامي إبراهيم فايق مقدم برنامج (جمهور التالتة) على قناة أون تايم سبورتس 2، حملة إعلامية لدعم منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وجاءت الحملة بعنوان (كلنا ورا منتخب مصر)، وذلك لدعم منتخبنا الوطني قبل مواجهة كوت ديفوار المقبلة في دور الـ 16 بكأس الأمم الإفريقية.

قال إبراهيم فايق عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "حان وقت دعم منتخبنا الوطني ولا يجب أن يكون هناك أي حديث سوى عن دعم الفراعنة قبل مباراة كوت ديفوار".

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وأوضح "نثق في لاعبي منتخبنا الوطني ونحن الآن علي موعد مع معركة في كرة القدم، وعلينا مساندة لاعبي المنتخب من أجل اجتياز هذه المرحلة".

فايق أتم "كرة القدم لا تعترف سوي بالدعم المعنوي ودورنا الإعلامي هو مساندة المنتخب من خلال تدشين حملة كلنا ورا منتخب مصر لتدعيم اللاعبين والجهاز الفني في مهمته الوطنية أمام كوت ديفوار".

ويلتقي منتخب مصر مع كوت ديفوار مساء الأربعاء المقبل، ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

منتخب مصر يتسيد قارة إفريقيا تاريخيا بالتتويج ببطولة أمم إفريقيا في 7 مناسبات، كانت آخرها عام 2010.

كأس أمم إفريقيا منتخب مصر
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