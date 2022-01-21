رانجنيك: رونالدو يعاني من مشكلة.. وهذا موقف سانشو ولينجارد

تحدث رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد عن حالة لاعبيه كريستيانو رونالدو وجادون سانشو وجيسي لينجارد قبل مواجهة وست هام يونايتد غدا -السبت- ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال رانجنيك في المؤتمر الصحفي عن سانشو: "لم يتدرب بالأمس بناء على طلبه. لقد حضر جنازة يوم الأربعاء والأمر لا يزال يؤثر به كثيرا. لست واثقا من جاهزيته للمباراة".

وأضاف "من توفي كان فردا مهما في عائلته وعلى مقربة منه طوال حياته. يجب أن أنتظر ثم أرى. سأتحدث معه بعد التدريبات ونتخذ القرار".

أما عن إمكانية رحيل لينجارد إلى نيوكاسل يونايتد في الشتاء قال: "إنه لاعب جيد ومن الطبيعي أن تهتم به الأندية. نيوكاسل أظهر اهتمامه ولكني لست من يتعامل مع هذا الأمر. إذا سألتني ماذا سيحدث خلال الأيام العشرة المقبلة لن أتمكن من الإجابة".

وأوضح "إنها مسألة تتعلق برغبة اللاعب وخياراته الأخرى. لا يمكنني الإجابة نيابة عنه. الأمور ليست سهلة في مانشستر يونايتد لأن لدينا خيارات أخرى تلعب بمركزه ولا يمكننا تغيير الكثير دفعة واحدة".

وتابع رانجنيك "أعلم أن عقده ينتهي في الصيف. السؤال يبقى عما يريد فعله. لن أكون غير سعيد ببقائه لنهاية الموسم لأنه لاعب يمكنه اللعب دائما وأعرف مستواه".

أما عن غضب رونالدو من تبديله أمام برينتفورد قال المدرب الألماني: "لا نريد صنع ضجيج حول هذا الأمر. أتحدث عن نفسي وجهازي الفني، وقد شرحت له خلال المباراة، وتحدثنا بعد أن سجلنا الهدف الثالث".

وأضاف "قلت له نفس ما قلته في المؤتمر الصحفي. عمل المدرب هو مساعدة الفريق على الفوز بالمباراة، وكان واضحا من تجربتنا أمام أستون فيلا أننا بحاجة لفعل الأشياء بصورة أفضل".

وأوضح رانجنيك "السؤال كان عن هوية من يخرج. كريستيانو مسجل أهداف عظيم ولاعب يريد اللعب والتسجيل دائما. كان يسألني لماذا لم أسحب أحد اللاعبين الأصغر سنا، والإجابة أتت بعد 5 دقائق حين سجل أحد اللاعبين الأصغر سنا ثالث الأهداف".

وواصل "ربما كان يمكن أن يسجل كريستيانو هذا الهدف الثالث ولكن كرة القدم لا تتعلق بكلمة ربما، بل باتخاذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح".

وكشف المدرب عن تعرض رونالدو لإصابة قد تبعده عن مواجهة وست هام قائلا: "إنه علامة استفهام في الوقت الحالي بسبب مشكلة في الرقبة. لقد تلقى العلاج بالأمس لمدة ساعتين أو 3 وسننتظر لنرى كيف يشعر اليوم".

يذكر أن مانشستر يونايتد فاز على برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة الماضية بعد تعادله مع أستون فيلا 2-2.