رانجنيك: رونالدو يعاني من مشكلة.. وهذا موقف سانشو ولينجارد

الجمعة، 21 يناير 2022 - 20:12

كتب : FilGoal

رالف رانجنيك - مانشستر يونايتد

تحدث رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد عن حالة لاعبيه كريستيانو رونالدو وجادون سانشو وجيسي لينجارد قبل مواجهة وست هام يونايتد غدا -السبت- ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال رانجنيك في المؤتمر الصحفي عن سانشو: "لم يتدرب بالأمس بناء على طلبه. لقد حضر جنازة يوم الأربعاء والأمر لا يزال يؤثر به كثيرا. لست واثقا من جاهزيته للمباراة".

وأضاف "من توفي كان فردا مهما في عائلته وعلى مقربة منه طوال حياته. يجب أن أنتظر ثم أرى. سأتحدث معه بعد التدريبات ونتخذ القرار".

أخبار متعلقة
أوسكار يكشف مفاوضات برشلونة لضمه قاهر برشلونة يواجه قطب الكلاسيكو الثاني.. بلباو ضد ريال مدريد في كاس الملك أستون فيلا يمدد عقد مارتينيز حامي عرينه حتى 2027 بارتي يعتذر بعد طرده أمام ليفربول

أما عن إمكانية رحيل لينجارد إلى نيوكاسل يونايتد في الشتاء قال: "إنه لاعب جيد ومن الطبيعي أن تهتم به الأندية. نيوكاسل أظهر اهتمامه ولكني لست من يتعامل مع هذا الأمر. إذا سألتني ماذا سيحدث خلال الأيام العشرة المقبلة لن أتمكن من الإجابة".

وأوضح "إنها مسألة تتعلق برغبة اللاعب وخياراته الأخرى. لا يمكنني الإجابة نيابة عنه. الأمور ليست سهلة في مانشستر يونايتد لأن لدينا خيارات أخرى تلعب بمركزه ولا يمكننا تغيير الكثير دفعة واحدة".

وتابع رانجنيك "أعلم أن عقده ينتهي في الصيف. السؤال يبقى عما يريد فعله. لن أكون غير سعيد ببقائه لنهاية الموسم لأنه لاعب يمكنه اللعب دائما وأعرف مستواه".

أما عن غضب رونالدو من تبديله أمام برينتفورد قال المدرب الألماني: "لا نريد صنع ضجيج حول هذا الأمر. أتحدث عن نفسي وجهازي الفني، وقد شرحت له خلال المباراة، وتحدثنا بعد أن سجلنا الهدف الثالث".

وأضاف "قلت له نفس ما قلته في المؤتمر الصحفي. عمل المدرب هو مساعدة الفريق على الفوز بالمباراة، وكان واضحا من تجربتنا أمام أستون فيلا أننا بحاجة لفعل الأشياء بصورة أفضل".

وأوضح رانجنيك "السؤال كان عن هوية من يخرج. كريستيانو مسجل أهداف عظيم ولاعب يريد اللعب والتسجيل دائما. كان يسألني لماذا لم أسحب أحد اللاعبين الأصغر سنا، والإجابة أتت بعد 5 دقائق حين سجل أحد اللاعبين الأصغر سنا ثالث الأهداف".

وواصل "ربما كان يمكن أن يسجل كريستيانو هذا الهدف الثالث ولكن كرة القدم لا تتعلق بكلمة ربما، بل باتخاذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح".

وكشف المدرب عن تعرض رونالدو لإصابة قد تبعده عن مواجهة وست هام قائلا: "إنه علامة استفهام في الوقت الحالي بسبب مشكلة في الرقبة. لقد تلقى العلاج بالأمس لمدة ساعتين أو 3 وسننتظر لنرى كيف يشعر اليوم".

يذكر أن مانشستر يونايتد فاز على برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة الماضية بعد تعادله مع أستون فيلا 2-2.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي رونالدو سانشو لينجارد
نرشح لكم
أستون فيلا يمدد عقد مارتينيز حامي عرينه حتى 2027 توتنام يحافظ على بطل العالم حتى 2024 بارتي يعتذر بعد طرده أمام ليفربول تقرير: مانشستر يونايتد ينسحب من سباق هالاند بعد معرفة "اختيار اللاعب"
أخر الأخبار
عبد الحفيظ: هذا ما يتميز به أبناء الأهلي.. وموعد عودة الأساسيين 7 دقيقة | مصر
رانجنيك: رونالدو يعاني من مشكلة.. وهذا موقف سانشو ولينجارد 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر موسيماني: المفاوضات مع الأهلي طالت حول التجديد.. أريد الاستقرار ومعرفة مصيري 28 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يكشف إصابتي حسام حسن ومحمد محمود.. وأشعة لتحديد مدة غيابهما 30 دقيقة | مصر
أشرف خضر لـ في الجول: لاعبو الإسماعيلي يحتاجون لاستمرار الدوافع.. وهذا ما ينقصنا 35 دقيقة | مصر
تقرير تونسي: إصابة منذر الكبير بفيروس كورونا 44 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الإسماعيلي يوضح تفاصيل إصابة الشامي وعصام صبحي 58 دقيقة | مصر
محمد عودة: غاضب من الأداء أمام الأهلي.. واستفادتي الحقيقية في تجهيز الغائبين ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 منافس مصر الأقرب - سيناريوهات مجموعة الجزائر.. للجميع فرصة في الصدارة وقرعة محتملة 3 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة 4 تحديد أولى مواجهات دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا