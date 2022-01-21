مدرب كوت ديفوار: كنا مصممين على الفوز.. والجزائر افتقدت الثقة

أوضح باتريس بوميل مدرب كوت ديفوار أن فريقه دخل مواجهة الجزائر بإصرار كبير على الفوز وهو ما أنجزه فعلا ليتصدر ترتيب المجموعة الخامسة في كأس إفريقيا 2021.

وقال بوميل في تصريحات صحفية:"لعبنا بشجاعة وفاعلية، أهنئ الأولاد. راض وفخور بما قدموه. كنا أكثر فاعلية أمام المرمى مقارنة بالمباراتين الماضيتين".

وواصل "اللاعبون صمموا على الفوز بالمباراة، عانينا من مشكلة في الفاعلية. لدينا مهاجمون ولاعبو وسط مثل فرانك كيسي يستطيعون قتل المباراة إذا لزم الأمر".

واستمر "أعتقد أن الجزائريين افتقدوا الثقة. رأينا ذلك، استفاقوا بعدما سجلوا. الجزائر فريق كبير، لكنها لم تعرف كيف تكتسب الثقة في هذه البطولة. قلة فاعليتهم أحبطتهم، كان علينا عدم السماح لهم بالعودة في المباراة. خضنا اللقاء بعقلية مميزة. مباراة نموذجية".

وتفوق الإيفواريون على أنفسهم ليهزموا حامل اللقب بنتيجة 3-1 ويقصونه من البطولة القارية.

وضربت كوت ديفوار موعدا مرتقبا مع الفراعنة يوم الأربعاء في ثمن نهائي البطولة.

ويسعى فريق الأفيال لتحقيق ثالث ألقابه في كأس إفريقيا بعد فوزه بالكأس في 1992 و2015.