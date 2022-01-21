بارتي يعتذر بعد طرده أمام ليفربول

اعتذر توماس بارتي لاعب أرسنال بعد حصوله على بطاقة حمراء أمام ليفربول يوم الخميس في لقاء خسره بنتيجة 2-صفر في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وشارك الغاني كبديل في الدقيقة 74 بعد عودته بساعات من المشاركة في كأس إفريقيا 2021 التي ودعها فريقه من الدور الأول.

لكنه نال بطاقة صفراء في الدقيقة 87 قبل أن يُطرد في الدقيقة 90 على ملعب الإمارات معقل فريق المدفعجية.

وكتب بارتي في إنستجرام "أنا مسؤول عن أي شيء حدث وأتقبل الانتقادات. كان علي أن أكون أكثر ذكاء وألا ألتحم بعد حصولي على بطاقة صفراء لكن هذه هي شخصيتي. أحب القتال على كل كرة".

وواصل "أحب هذا النادي وأحب بلدي حتى لو لم تسر الأمور على النحو الذي أردته. سأواصل العمل بكد لأصحح الأمور. عدت بعقلية راغبة في مساعدة الفريق للوصول إلى النهائي لكن لم نحقق ما خططنا له".

واستمر "سأواصل تقديم كل ما لدي حين أكون في الملعب لأن هذه هي حياتي وهذا ما اخترت فعله. لست سعيدا بما حدث البارحة وبما حصل في كأس إفريقيا، لكني أتفهم أن العمل الجاد فقط سيجلب التغيير. شكرا".

وودع أرسنال البطولة وسيلعب ليفربول ضد تشيلسي المباراة النهائية في 27 فبراير المقبل.