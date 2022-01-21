تقرير: مانشستر يونايتد ينسحب من سباق هالاند بعد معرفة "اختيار اللاعب"

انسحب مانشستر يونايتد من سباق التنافس على ضم المهاجم النرويجي ولاعب بروسيا دورتموند إرلينج هالاند.

إيرلينج هالاند النادي : بوروسيا دورتموند مانشستر يونايتد

ووفقا لشبكة "إي إس بي إن" الأمريكية في تقريرها فإن يونايتد قرر الانسحاب من السباق بعدما عرف أن هالاند حدد النادي الذي يود الانتقال له بالفعل الموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى أن هالاند اختار بالفعل الانضمام إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

ويملك هالاند شرطا جزائيا مع دورتموند يحق له فسخ التعاقد الصيف المقبل بعد دفع 75 مليون يورو.

وكانت العديد من التقارير الصحفية ربطت هالاند بالانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة أو مانشستر يونايتد أو سيتي أو باريس سان جيرمان أو بايرن ميونيخ.

لكن بعد ذلك أصبح الأقرب وفقا للتقارير هو ريال مدريد أو برشلونة.