تقرير: مانشستر يونايتد ينسحب من سباق هالاند بعد معرفة "اختيار اللاعب"

الجمعة، 21 يناير 2022 - 12:17

كتب : FilGoal

إيرلنج هالاند أمام إينتراخت فرانكفروت

انسحب مانشستر يونايتد من سباق التنافس على ضم المهاجم النرويجي ولاعب بروسيا دورتموند إرلينج هالاند.

إيرلينج هالاند

النادي : بوروسيا دورتموند

مانشستر يونايتد

ووفقا لشبكة "إي إس بي إن" الأمريكية في تقريرها فإن يونايتد قرر الانسحاب من السباق بعدما عرف أن هالاند حدد النادي الذي يود الانتقال له بالفعل الموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى أن هالاند اختار بالفعل الانضمام إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

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ويملك هالاند شرطا جزائيا مع دورتموند يحق له فسخ التعاقد الصيف المقبل بعد دفع 75 مليون يورو.

وكانت العديد من التقارير الصحفية ربطت هالاند بالانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة أو مانشستر يونايتد أو سيتي أو باريس سان جيرمان أو بايرن ميونيخ.

لكن بعد ذلك أصبح الأقرب وفقا للتقارير هو ريال مدريد أو برشلونة.

هالاند بروسيا دورتموند ريال مدريد مانشستر يونايتد
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