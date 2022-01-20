محرز: أنا أول من يتحمل المسؤولية.. ولم نلعب بدون روح في أمم إفريقيا

الخميس، 20 يناير 2022 - 23:39

كتب : FilGoal

رياض محرز الجزائر أمم إفريقيا

رفض رياض محرز قائد منتخب الجزائر إيجاد تبريرات عقب الخروج المبكر لكأس أمم إفريقيا 2021.

وودع حامل اللقب مبكرا بخسارتين وتعادل في المجموعة الخامسة متذيلا الترتيب.

وقال محرز عقب المباراة في تصريحات نقلتها قناة النهار الجزائرية: "لقد قدمنا كل شيء من أجل الفوز أمام كوت ديفوار والتأهل، لم نكن في المستوى اليوم".

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وأضاف "أنا أول من يتحمل المسؤولية بعد الخسارة، وهذه هي كرة القدم وسنعود أكثر قوة إن شاء الله".

وأكمل "أبدا، لم نلعب بدون روح أو بتخاذل خلال منافسة كأس أمم إفريقيا".

وأتم "نحن منتخب قدم كل شيء، والظروف كانت صعبة في الكاميرون، ولست هنا لإيجاد التبريرات".

محرز أهدر ركلة جزاء ارتطمت بالقائم في مباراة كوت ديفوار ليودع بطل القارة مبكرا بعد خسارتين متتاليتين.

رياض محرز الجزائر كوت ديفوار
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