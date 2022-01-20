مؤتمر بلماضي: هل كنتم تنتظرون وضع محرز في دكة البدلاء؟ وانفعال على صحفي كاميروني

الخميس، 20 يناير 2022 - 23:31

كتب : FilGoal

جمال بلماضي الجزائر أمم إفريقيا

شدد جمال بلماضي المدير الفني لـ منتخب الجزائر على ضرورة البحث عن أسباب مشاكل خروج الثعالب من دور المجموعات لـ كأس الأمم الإفريقية 2021.

وودع حامل اللقب كأس الأمم دون فوز بعدما خسر من كوت ديفوار وغينيا الإستوائية وتعادل مع سيراليون ليتذيل ترتيب المجموعة الخامسة.

وصرّح بلماضي في المؤتمر الصحفي والذي نقلته قناة النهار الجزائرية قائلا: "حان الوقت للبحث عن المشاكل وتحليل أسباب الإخفاق لأن المباراة الفاصلة لكأس العالم على الأبواب".

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وأضاف "يجب أن نجدد الروح في المنتخب لأنه ينتظرنا المونديال".

وأوضح "بكل بساطة، يُعتبر الخروج من الدور الأول لمنافسة كأس أمم إفريقيا إخفاقا لنا".

ودافع عن رياض محرز قائلا: "محرز أعطى الكثير للمنتخب وقضية منحي له عطلة غير صحيحة".

وأكمل "هل كنتم تنتظرون وضع محرز في دكة البدلاء؟ لم أغيره وأتحمل المسؤولية".

وانفعل بلماضي على صحفي كاميروني أعاد خروج الجزائر بسبب لعنة اللاعب الكاميروني الراحل ألبير إيبوسي، وقال مدرب الجزائر:"لا أعلم من سمح لك بالدخول إلى هنا، لكن من فعل ذلك فلقد ارتكب خطأ مهنيا كبيرا".

يذكر أن إيبوسي توفى عندما كان لاعب لفريق شبيبة القبائل الجزائري.

وعن المباراة قال: "أهدرنا الفرص وتلك مشكلتنا طوال البطولة، عندما حاولنا إيجاد حل للعودة للمباراة ودفعنا بمهاجم آخر، استغلوا الأمر ضدنا، لأن كوت ديفوار ليست سيراليون أو غينيا الإستوائية مع كل الاحترام لهما".

وأتم "كوت ديفوار كانت أفضل منا اليوم".

ويتواجد منتخب الجزائر في التصنيف الأول للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم والتي ستقام القرعة الخاصة بها يوم السبت المقبل.

ومن المقرر أن تقام المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم بنظام الذهاب والإياب في مارس المقبل.

الجزائر مؤتمر جمال بلماضي كأس الأمم الإفريقية
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