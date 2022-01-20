كورونا في إنبي - إصابة مدير الكرة و3 لاعبين.. وشكوك بشان اثنين

أصيب عبد الناصر محمد مدير الكرة في نادي إنبي بفيروس كورونا، رفقة 3 لاعبين من الفريق الاول لكرة القدم.

جاء ذلك وفقا لبيان رسمي من النادي، تناول إصابة عبد الناصر محمد وثلاثي اللاعبين إبراهيم يحيى ومصطفى شلبي ومحمد مرسي بالجائحة، رغم الإجراءات الخاصة بالتباعد.

وجاري التأكد من إصابة مصطفى جمال وخالد رضا، طبقا للمسحة التي أجراها الفريق قبل مباراة سيراميكا كليوباترا يوم السبت في كأس الرابطة.

وتضم قائمة إصابات إنبي الحالية كل من: محمد إسماعيل حامد – عمر عدلي – هشام عادل – عبد الله عادل – أحمد العجوز – دينوبيتر – محمد شريف – علي فوزي – حسام عرفات – أحمد يوسف.