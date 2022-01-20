بلماضي بعد الإقصاء: لم نستحق الخسارة.. ولم تكن مسألة رغبة بل قدرة

أبدى جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر حزنه عقب الخسارة أمام كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ومغادرة كأس أمم إفريقيا 2021 من دور المجموعات.

وقال بلماضي في تصريحاته لقنوات "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "نحن لا نستحق خسارة كهذه، ولكننا لم نضع المكونات اللازمة للفوز".

وأضاف "غابت عنا الفاعلية، حتى ضربة الجزاء أضعناها. لم نسجل أهداف وتركنا المساحات للاعب كوت ديفوار ولم نتحكم في النسق ولم نتمكن من العودة في النتيجة".

وتحصل منتخب الجزائر على ركلة جزاء أهدرها رياض محرز نجم مانشستر سيتي في الدقيقة 60، خلال تأخر الجزائر بثلاثة أهداف دون رد.

وأوضح بلماضي "الرغبة في تمثيل الجزائر بأحسن طريقة كانت موجودة والدافع لاستخراج الطاقة القصوى كان حاضرا، ولكن اليوم لم تكن مسألة إرادة بل مسألة قدرة".

وتابع مدرب الجزائر "لم نعرف كيف ندخل المباراة، ولم نعد في النتيجة".

أخيرا عن قرعة المرحلة الأخيرة لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر قال بلماضي: "من المبكر الحديث عن هذا الأمر بعد هذه الخسارة".

وتقدم منتخب كوت ديفوار بثلاثة أهداف سجلها فرانك كيسي وإبراهيم سانجاري ونيكولاس بيبي في الدقائق 22 و39 و54 على الترتيب.

فيما نجح منتخب الجزائر في تقليص الفارق لاحقا بهدف سفيان بن دبكة في الدقيقة 73.

النتيجة تركت الجزائر في المركز الرابع والأخير بنقطة وحيدة، فيما تصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة الخامسة بـ7 نقاط، يليه منتخب غينيا الاستوائية بـ6 نقاط وسيراليون بنقطتين.

وغادر منتخب الجزائر البطولة من دور المجموعات للمرة الثانية في تاريخه بعد تتويجه بالنسخة السابقة، كما حدث عام 1992 بعد التتويج باللقب الأول عام 1990.