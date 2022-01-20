أمم إفريقيا - تحديد مواجهتين جديدتين في دور الـ16

تم تحديد مباراتين جديدتين في الدور ثمن النهائي من أمم إفريقيا في نسختها الـ33.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

وبعد حسم كوت ديفوار لصدارة المجموعة الخامسة وهزيمة سيراليون أمام غينيا الإستوائية تم حسم كل المتأهلين إلى دور الـ16.

وضمن منتخب جزر القمر التواجد ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث بعد خسارة سيراليون من غينيا الإستوائية.

وارتفع بذك عدد المواجهات التي تم تحديدها في دور الـ16 إلى خمس مواجهات.

تأكدت مواجهة مصر وصيف المجموعة الرابعة مع كوت ديفوار متصدر المجموعة الخامسة والمقرر إقامتها 26 يناير المقبل في تمام الساعة السادسة مساء.

وياوجه منتخب الكاميرون متصدر المجموعة الأولى جزر القمر صاحب المركز الثالث في المجموعة الثالثة 24 يناير الجاري في تمام الساعة 9:00 مساء.

وتأهل منتخب جزر القمر إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخها.

وتأكدت من قبل إقامة مباراة بوركينا فاسو والجابون في ثمن النهائي 23 يناير الجاري في تمام الساعة 6:00 مساء.

وتقرر مواجهة منتخب المغرب متصدر المجموعة الثالثة أمام مالاوي صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية 25 يناير الجاري في تمام الساعة 9:00 مساء.

ويواجه منتخب السنغال متصدر المجموعة الثانية نظيره كاب فيردي 25 يناير الجاري في تمام الساعة 6:00 مساء.