أمم إفريقيا - تحديد مواجهتين جديدتين في دور الـ16

الخميس، 20 يناير 2022 - 20:08

كتب : FilGoal

كأس أمم إفريقيا

تم تحديد مباراتين جديدتين في الدور ثمن النهائي من أمم إفريقيا في نسختها الـ33.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

وبعد حسم كوت ديفوار لصدارة المجموعة الخامسة وهزيمة سيراليون أمام غينيا الإستوائية تم حسم كل المتأهلين إلى دور الـ16.

أخبار متعلقة
كابوس 92 يتحقق بحذافيره.. لعنة حامل اللقب تطيح بمنتخب الجزائر صاعقة إستوائية تفوق كاسح في أمم إفريقيا وطفيف بشكل عام.. تعرف على تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار ديجا ڤو

وضمن منتخب جزر القمر التواجد ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث بعد خسارة سيراليون من غينيا الإستوائية.

وارتفع بذك عدد المواجهات التي تم تحديدها في دور الـ16 إلى خمس مواجهات.

تأكدت مواجهة مصر وصيف المجموعة الرابعة مع كوت ديفوار متصدر المجموعة الخامسة والمقرر إقامتها 26 يناير المقبل في تمام الساعة السادسة مساء.

وياوجه منتخب الكاميرون متصدر المجموعة الأولى جزر القمر صاحب المركز الثالث في المجموعة الثالثة 24 يناير الجاري في تمام الساعة 9:00 مساء.

وتأهل منتخب جزر القمر إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخها.

وتأكدت من قبل إقامة مباراة بوركينا فاسو والجابون في ثمن النهائي 23 يناير الجاري في تمام الساعة 6:00 مساء.

وتقرر مواجهة منتخب المغرب متصدر المجموعة الثالثة أمام مالاوي صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية 25 يناير الجاري في تمام الساعة 9:00 مساء.

ويواجه منتخب السنغال متصدر المجموعة الثانية نظيره كاب فيردي 25 يناير الجاري في تمام الساعة 6:00 مساء.

أمم إفريقيا مصر كوت ديفوار الجزائر نيجيريا الكاميرون
نرشح لكم
مؤتمر مدرب الكاميرون: ممتن للطاقم الطبي لعدم إصابة أي فرد بكورونا مؤتمر مدرب كاب فيردي: هزمت السنغال كلاعب.. لماذا لا أفعل المثل كمدرب؟ مؤتمر مدرب جزر القمر: استقررنا على اللاعب الذي سيظهر كحارس مرمى أمام الكاميرون مؤتمر مدرب السنغال: علينا العمل كمجموعة أمام كاب فيردي
أخر الأخبار
مؤتمر مدرب الكاميرون: ممتن للطاقم الطبي لعدم إصابة أي فرد بكورونا 23 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
براون يفرض حظرا إعلاميا على ودية الإسماعيلي 25 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر مدرب كاب فيردي: هزمت السنغال كلاعب.. لماذا لا أفعل المثل كمدرب؟ 29 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مباشر في إنجلترا - بالاس (0) (1) ليفربول.. أرسنال (0) (0) بيرنلي 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نيوكاسل يطير إلى السعودية ومواجهة مع فريق حجازي 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر مدرب جزر القمر: استقررنا على اللاعب الذي سيظهر كحارس مرمى أمام الكاميرون 42 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تشكيل أرسنال - لاكازيت وأوديجارد يقودان الهجوم أمام بيرنلي 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ليفربول - كلوب يهاجم كريستال بالاس بجوتا وفيرمينو ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة 3 منافس مصر الأقرب - سيناريوهات مجموعة الجزائر.. للجميع فرصة في الصدارة وقرعة محتملة 4 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع