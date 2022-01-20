لماذا أنا؟ رانجنيك يكشف ما دار بينه ورونالدو عقب استبداله أمام برينتفورد

كشف رالف رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد ما دار بينه وكريستيانو رونالدو عقب غضبه من الاستبدال أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي.

كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وظهر رونالدو غاضبا حين تم استبداله في الدقيقة 71 من عمر اللقاء الذي انتهى بفوز الشياطين الحمر 3-1.

وقال رانجنيك في تصريحات أبرزها موقع ناديه :"خلال استبداله كان يسألني (لماذا أنا؟، لماذا قمت باستبدالي) قلت له إنني يجب أن أتخذ القرارت التي تصب في مصلحة الفريق".

وأضاف "كان لدينا نفس الموقف بالضبط منذ خمسة أيام في مباراة أستون فيلا، حيث تقدمنا 2-0 وبالطبع لم نرغب في ارتكاب نفس الخطأ مرة أخرى".

وأردف "قررت التحول إلى الدفاع بخمسة لاعبين بوجود هاري ماجواير وتوظيف ماركوس راشفورد كجناح على الجانب الأيمن وأعتقد أنه كان القرار الصحيح".

وأكمل "لم يكن كريستيانو سعيدا، فهو هداف، وكان يتمنى البقاء داخل الملعب والتسجيل، ولكن الأمر الأكثر أهمية بالنسبة هو أن يكون لدينا ما يكفي من اللاعبين في الدفاع وأن يتواجد هؤلاء الذين يجيدون ضربات الرأس بقوة للدفاع ضد الكرات الثابتة".

وأتم "عندما سجلنا الهدف الثالث، قلت له ذلك. أتفهم أنك تريد التسجيل، لكن ربما في غضون عامين عندما تكون مدربا، ستتخذ نفس القرار".

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وعاد كريستيانو رونالدو للتشكيل الأساسي بعد غيابه عن مواجهة أستون فيلا الأخيرة في الدوري بسبب الإصابة.

بعد شوط أول سلبي، سجل أنتوني إيلانجا أول أهداف مانشستر يونايتد في الدقيقة 55 بعد تمريرة عرضية من فريد.

وأضاف ميسون جرينوود الهدف الثاني في الدقيقة 62 بعد تمرية سحرية من رونالدو إلى برونو فيرنانديز وتهئية من البرتغالي إلى جرينوود.

ووسع بعدها ماركوس راشفورد الفارق في الدقيقة 77 بعد تمريرة حاسمة أخرى من برون وفيرنانديز.

وقلص إيفان توني الفارق بعدها بـ8 دقائق مستغلا ارتباك دفاع مانشستر يونايتد في الضربة الركنية.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 35 نقطة في المركز السابع بينما توقف رصيد برينتفورد عند 23 نقطة في المركز الـ14.

وأصبح مانشستر يونايتد أول فريق في البريميرليج يفوز بـ300 مباراة خارج ملعبه.