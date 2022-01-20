موهبة ليفربول: محمد صلاح يساعدني كثيرا

أوضح كايد جوردون لاعب ليفربول الشاب أنه يتعلم الكثير من محمد صلاح نجم الريدز خلال فترة تواجده في الفريق الأول.

خلال أسبوع واحد، سجل اللاعب الشاب هدفه الأول بقميص ليفربول في شباك شروزبري تاون في كأس إنجلترا ثم جلس على مقاعد البدلاء أمام أرسنال في كأس الرابطة، ثم شارك كبديل أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي.

وقال جوردون في تصريحات لموقع ناديه: "رؤية محمد صلاح عن قرب بشكل منتظم ساعدتني كثيرا، خاصة وأنه يلعب في مركزي".

وأضاف "صلاح أفضل لاعب في العالم حاليا، لذا فإن مشاهدته تساعدني حقا. يدفعني ذلك لمحاولة الوصول إلى مستواه".

وتابع البالغ من العمر 17 عاما "إنه يسجل من أي مكان، لذلك كان من المفيد بكل تأكيد دراسته عن قرب".

وواصل "صلاح يقوم بالكثير من العمل داخل صالة الألعاب الرياضية ويساعدني في ذلك أيضا، لقد أجريت بعض الجلسات معه".

وشدد "إنه يساعد الجميع حقا، بالتأكيد لا يمكن أن يكون لدي قدوة أفضل من مو، فهو يفعل كل شيء بشكل صحيح".

ويتواجد صلاح حاليا في الكاميرون مع منتخب مصر لخوض غمار بطولة الأمم الإفريقية.

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وأكمل "مازلت في الـ17 من العمر، مازلت شابا، لذلك هناك الكثير لتعلمه وتطويره. الهدف لبقية هذا الموسم هو الاستمرار في التدريب الجاد ومعرفة ما سيحدث".

وأتم "أريد فقط أن ألعب بقدر الإمكان سواء مع الفريق الأول، أو تحت 23 عاما أو تحت 18 عاما، أريد فقط اللعب، هدفي على المدى البعيد هو اللعب بانتظام مع ليفربول في الدوري الإنجليزي".