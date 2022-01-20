نهاية فترة علام.. شركة تركية تستحوذ على هال سيتي

انتهت فترة عاصم علام المالك المصري لنادي هال سيتي بعد استحواذ شركة تركية على النادي الإنجليزي.

وأصدر هال سيتي بيانا رسميا يعلن فيه إتمام شركة أكون ميديا التركية عملية شراء نادي كرة القدم.

وأوضح البيان "تمت الموافقة على عملية الاستحواذ والمصادقة من قبل الدوري الإنجليزي، وتتولى شركة أكون ميديا السيطرة الكاملة على النادي بشكل فوري".

وتابع "تأسست مجموعة أكون ميديا عام 2004 وهي شركة إنتاج ومجموعة إذاعية دولية رائدة، تقوم الشركة حاليا بالإضافة إلى إنتاج محتوى النهار ووقت الذروة في أوروبا وأمريكا الجنوبية الشمالية، بتشغيل قناتين تلفزيونيتين رئيسيتين في تركيا".

واختتم "يتمنى النادي التوفيق للمالك السابق عاصم علاء والنائب إيهاب علام وأسرتهم في المستقبل".

ومن جانبه قال إيهاب علام نائب رئيس مجلس إدارة هال سيتي السابق: "سعداء وفخورون بترك هال سيتي على أساس مالي قوي ومستقر، عملنا بجد خلال فترة تواجدنا لإنشاء نموذج مستدام مما يمنح النادي الأسس التي يحتاجها للمستقبل".

وتابع "كان هناك الكثير من الصعود والهبوط على مدى السنوات الـ11 الماضية لكننا سنأخذ بعض الذكريات الجميلة معنا".

واختتم تصريحاته "حان الوقت الآن لمالك جديد لتولي العباءة وأتمنى للشركة الجديد الأفضل في المستقبل وإعادة النجاح على أرض الملعب الذي يستحقه المشجعون".