كأس ملك إسبانيا - ريال سوسيداد يقصي أتليتكو مدريد من دور الـ 16

ودع أتليتكو مدريد كأس ملك إسبانيا من دور الـ 16 بالخسارة من ريال سوسيداد بنتيجة 2-0.

وانضم الروخيبلانكوس إلى إشبيلية وإسبانيول وسيلتا فيجو وفياريال وأوساسونا الذين ودعوا البطولة من قبل.

وسيتحدد موقف ريال مدريد وبرشلونة غدا الخميس، إذ يلتقي الأول مع إلتشي والثاني مع أتليتك بلباو.

وانضم سوسيداد إلى قادش وريال مايوركا ورايو فايكانو وريال بيتيس وفالنسيا في ربع النهائي، إذ مقرر أن تقام القرعة يوم الجمعة المقبل على أن تقام المواجهات يومي 2 و3 فبراير المقبل.

وسجل البلجيكي عدنان يانوزاي هدف الفريق الباسكي الأول برأسية في الجهة اليسرى للشباك في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة الثانية من بداية الشوط الثاني، أضاف النرويجي ألكسندر سورلوث هدف سوسيداد الثاني بتسديدة قريبة.

واستقبل أوبلاك الهدف السادس والثلاثين الموسم الجاري في 29 مباراة، وهو نفس ما استقبله الموسم الماضي باكمله في 46 مباراة.

ويواصل الروخيبلانكوس ابتعادهم عن منصات التتويج في كأس ملك إسبانيا فمنذ التتويج بلقب 2012-13، لم يصل الفريق للمباراة النهائية.

ومنذ ذلك الحين لم يصل للمربع الذهبي سوى مرتين، وفي آخر 3 نسخ لم يتخط دور الـ 16.