كأس ملك إسبانيا - ريال سوسيداد يقصي أتليتكو مدريد من دور الـ 16

الخميس، 20 يناير 2022 - 00:17

كتب : FilGoal

جواو فيليكس - أتليتكو مدريد - ريال سوسيداد

ودع أتليتكو مدريد كأس ملك إسبانيا من دور الـ 16 بالخسارة من ريال سوسيداد بنتيجة 2-0.

وانضم الروخيبلانكوس إلى إشبيلية وإسبانيول وسيلتا فيجو وفياريال وأوساسونا الذين ودعوا البطولة من قبل.

وسيتحدد موقف ريال مدريد وبرشلونة غدا الخميس، إذ يلتقي الأول مع إلتشي والثاني مع أتليتك بلباو.

أخبار متعلقة
مواجهة قوية لـ برشلونة ضد وصيفه في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا كأس ملك إسبانيا - خيتافي يسقط بنتيجة تاريخية وغرناطة يودع.. وبيتيس وفالنسيا يتفادان المفاجآت جوادالوبي بوراس تكتب التاريخ بعد اختيارها لتحكيم نهائي كأس ملك إسبانيا ألكويانو بأقدام كازانوفا يُقصى ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا

وانضم سوسيداد إلى قادش وريال مايوركا ورايو فايكانو وريال بيتيس وفالنسيا في ربع النهائي، إذ مقرر أن تقام القرعة يوم الجمعة المقبل على أن تقام المواجهات يومي 2 و3 فبراير المقبل.

وسجل البلجيكي عدنان يانوزاي هدف الفريق الباسكي الأول برأسية في الجهة اليسرى للشباك في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة الثانية من بداية الشوط الثاني، أضاف النرويجي ألكسندر سورلوث هدف سوسيداد الثاني بتسديدة قريبة.

واستقبل أوبلاك الهدف السادس والثلاثين الموسم الجاري في 29 مباراة، وهو نفس ما استقبله الموسم الماضي باكمله في 46 مباراة.

ويواصل الروخيبلانكوس ابتعادهم عن منصات التتويج في كأس ملك إسبانيا فمنذ التتويج بلقب 2012-13، لم يصل الفريق للمباراة النهائية.

ومنذ ذلك الحين لم يصل للمربع الذهبي سوى مرتين، وفي آخر 3 نسخ لم يتخط دور الـ 16.

ريال سوسيداد أتليتكو مدريد كأس ملك إسبانيا
نرشح لكم
أفضل لاعبة في العالم تقود برشلونة لفوز في +92 على ريال مدريد في السوبر الإسباني سيدات قائمة ريال مدريد - عودة جاريث بيل.. وغياب بنزيمة وكورتوا تشافي في رسالة غاضبة لـ ديمبيلي: تجديد العقد أو الرحيل الآن.. ومصلحة النادي هي الأهم ماركا: الإصابة تبعد ديباي عن مواجهة بلباو
أخر الأخبار
رائعة رانوكيا تقود إنتر لعودة وتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا ساعة | الدوري الإيطالي
كيروش: كنا نستطيع تسجيل 5 أهداف ضد السودان.. نريد مواجهة الأفضل والكرة ليست "بلايستيشن" ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - أيمن أشرف: إفريقيا تطورت ولا يوجد منتخبات ضعيفة في البطولة ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كأس ملك إسبانيا - ريال سوسيداد يقصي أتليتكو مدريد من دور الـ 16 ساعة | الدوري الإسباني
الفوز رقم 300 خارج الديار.. أكاديمية مانشستر تنصره على برينتفورد بثلاثية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: لا مشاكل بين أوباما والزمالك بشأن العقد 2 ساعة | مصر
لقب جديد؟ فأل خير لمصر بعد الفوز على السودان في أمم إفريقيا 2 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - تحديد مواجهتين جديدتين في دور الـ16 2 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 منافس مصر الأقرب - سيناريوهات مجموعة الجزائر.. للجميع فرصة في الصدارة وقرعة محتملة 3 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 4 كاف يصدر بيانا بشأن أزمة مباراة تونس ومالي