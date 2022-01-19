أمم إفريقيا - محمد عبد المنعم الهداف رقم 65 لـ مصر في البطولة

الأربعاء، 19 يناير 2022 - 21:43

كتب : FilGoal

احتفال محمد عبد المنعم بالهدف أمام السودان

تقدم المنتخب المصري على السودان في ختام مباريات دور المجموعات من أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون بمشاركة 24 منتخبا.

وسجل محمد عبد المنعم أول أهدافه الدولية مع المنتخب المصري من ضربة رأسية في الدقيقة 35 بعد ارتقاء لعرضية من عبد الله السعيد.

ويلعب عبد المنعم مباراته الدولية الرابعة مع منتخب مصر بعد المشاركة أمام قطر في كأس العرب ثم نيجيريا وغينيا بيساو في أمم إفريقيا.

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وأصبح محمد عبد المنعم اللاعب رقم 65 الذي يسجل لمنتخب مصر في أمم إفريقيا.

ويتواجد المنتخب المصري قبل المباراة في المركز الثاني للمجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط من فوز على غينيا بيساو وهزيمة أمام نيجيريا، بينما يتواجد منتخب السودان في المركز الأخير بنقطة واحدة.(طالع سيناريوهات صعود منتخب مصر)

وتستضيف الكاميرون أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

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