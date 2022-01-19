أثليتك: الاتحاد الإنجليزي يحقق في أزمة مراهنات بطلها لاعب أرسنال

يحقق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حاليا في بطاقة صفراء حصل عليها لاعب من أرسنال في إحدى مباريات بريميرليج خلال الموسم الجاري في ظل وجود مخاوف من تعمده الحصول عليها بسبب المراهنات.

وأشار تقرير شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية إلى أن صانعي المراهنات أبلغوا الاتحاد الإنجليزي عن وجود مبلغ غير معتاد من المال وُضع على لاعب من أرسنال ليتلقى بطاقة صفراء خلال إحدى المباريات.

وقال مصدر من الاتحاد الإنجليزي لـ"ذا أثليتك" تعليقا على الواقعة: "نحن على دراية بالأمر ونفكر في الامر".

وأكدت الشبكة معرفتها بهوية اللاعب لكنى بعد تم الاتفاق على إخفاء هويته لأسباب تتعلق بالخصوصية.

وذكرت الشبكة في تقريرها أن العديد من المطلعين على صناعة المراهنات أن نمط الرهان المحيط باللاعب لتوقع حصوله على إنذار كان غير معتاد.

وحصل 16 لاعبا من أرسنال خلال الموسم الجاري على بطاقة صفراء واحدة على الأقل.

واللاعبون الذين حصلوا على بطاقات صفراء من أرسنال وفقا لترتيبهم هم كالتالي:

ألبرت لوكونجا 4

جرانيت جاكا 4

بيير إيمريك أوباميانج 3

بوكايو ساكا 3

جابرييل ماجالهيس 2

روب هولدنج 2

تومس بارتي 2

مارتن أوديجارد 2

وبطاقة واحدة لكل من سيدريك سواريس وسياد كولاسيناك –رحل عن الفريق- وبابلو ماري وجابرييل مارتينيلي وآرون رامسديل وتاكيهيرو توماياسو ونونو تافاريس وبن وايت.