أمم إفريقيا - السودان يهاجم مصر بـ غربال وزرقة.. وأبو عشرين على مقاعد البدلاء

أعلن برهان تية المدير الفني لمنتخب السودان تشكيل الفراعنة لمواجهة مصر.

ويلتقي المنتخب السوداني مع مصر في الجولة الثالثة من دور المجموعات لأمم إفريقيا في نسختها الـ33.

وأوقعت القرعة المنتخب السوداني إلى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو ومصر في المجموعة الرابعة.

ويجلس علي أبو عشرين حارس المنتخب السوداني الأساسي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل منتخب السودان كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مصطفى محمد

الدفاع: الصادق حسن - مصطفى أحمد- مازن محمدين- مصطفى محمد

الوسط: عبد الرؤوف يعقوب عمر - محمد الرشيد- ولي الدين خضر سافور - ضياء الدين محجوب

الهجوم: محمد عبد الرحمن - محمد زرقة

ويتواجد المنتخب المصري في المركز الثاني للمجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط من فوز على غينيا بيساو وهزيمة أمام نيجيريا، بينما يتواجد منتخب السودان في المركز الأخير بنقطة واحدة.(طالع سيناريوهات صعود منتخب مصر)

وتستضيف الكاميرون أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.