أمم إفريقيا - تغيير واحد في تشكيل مصر لمواجهة السودان

الأربعاء، 19 يناير 2022 - 19:53

كتب : FilGoal

منتخب مصر أمام غينيا بيساو - كأس أمم إفريقيا 2021

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر تشكيل الفراعنة لمواجهة السودان.

ويلتقي المنتخب المصري مع السودان في الجولة الثالثة من دور المجموعات لأمم إفريقيا في نسختها الـ33.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري إلى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان في المجموعة الرابعة.

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ويغيب محمود حمدي الونش عن تشكيل مصر بسبب الإصابة بشد في العضلة الضامة.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - أحمد حجازي - عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: محمد النني - عمرو السولية - عبد الله السعيد

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

حمدي فتحي - محمود تريزيجيه - إمام عاشور - محمد شريف - محمد أبو جبل - مهند لاشين -محمود علاء -أحمد سيد زيزو - محمود جاد - مروان دوواد - مروان حمدي

ويتواجد المنتخب المصري في المركز الثاني للمجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط من فوز على غينيا بيساو وهزيمة أمام نيجيريا، بينما يتواجد منتخب السودان في المركز الأخير بنقطة واحدة.(طالع سيناريوهات صعود منتخب مصر)

وتستضيف الكاميرون أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

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