تأييد حكم بالسجن 9 سنوات على روبينيو

الأربعاء، 19 يناير 2022 - 18:09

كتب : FilGoal

روبينيو

أيدت محكمة النقض في إيطاليا -آخر هيئة قضائية في البلاد- إدانة روبينيو وصديقه ريكاردو فالكاو بالسجن 9 سنوات بتهمة العنف الجنسي، وسيصدر الحكم في غضون 30 يوما.

روبينيو

النادي : سانتوس

ورفض استئناف روبينيو وصديقه ليتم تأييد الحكم على الثنائي.

ووفقا لشبكة "جلوبو سبورتي" البرازيلية، لن تُسلم البرازيل الثنائي إلى إيطاليا وفقا لدستور 1988 الذي يحظر تسليم البرازيليين، وبالتالي يتعرض روبينيو وفالكو لخطر الاعتقال فقط إذا سافروا إلى خارج البلاد وليس إيطاليا.

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وستحتاج إيطاليا لمذكرة توقيف دولية يمكن تنفيذها في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

وبحسب UOL البرازيلية سيدفع روبينيو تعويضات قدرها 60 ألف يورو (حوالي 372 ألف ريال برازيلي) للضحية.

وحُكم على روبينيو وصديقه ريكاردو فالكو في ديسمبر الماضي لمشاركتهما في اغتصاب جماعي وقع في إيطاليا عام 2013، وأدين الثنائي بارتكابه في البداية في عام 2017.

وقررت المحكمة أن روبينيو "قلل من شأن" و"إذلال بوحشية" الضحية، التي كانت تحتفل بعيد ميلادها الثالث والعشرين ليلة الحادثة في مكان معروف في ميلانو، وفقا لما نُشر في صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

وكان روبينيو قد وقّع عقدا للانضمام لصفوف نادي سانتوس للمرة الثالثة في مسيرته أكتوبر 2020، لكن بعد أسبوع تقرر إيقاف التعاقد بالتراضي بين الطرفين على خلفية القضية المدان بها.

وأعلن أحد الرعاة فسخ تعاقده مع نادي سانتوس احتراما للمرأة لأن الشركة لم تُبلغ بتوقيع النادي مع النجم السابق لريال مدريد وميلان ومانشستر سيتي.

وكان روبينيو البالغ 37 عاما قد وقّع لسانتوس والحصول على راتب 271 دولار شهريا في ظل الأزمة التي تضرب النادي ماليا، وهو أعلى بقليل من الحد الأدنى للأجور في البرازيل.

تجربة روبينيو الأخيرة في أوروبا جاءت بقميص إسطنبول باشاك شهير التركي وانتهت عقب التتويج بلقب الدوري التركي لأول مرة في تاريخ النادي.

خاض روبينيو 100 مباراة مع البرازيل وسجل 28 هدفا، توج مرتين بكأس القارات وفاز بكوبا أمريكا 2007.

روبينيو
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