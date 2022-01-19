أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة الأربعاء، 19 يناير 2022 - 22:51 كتب : FilGoal ديزاين مصر مصر السودان أمم إفريقيا موعد مباراة مصر منافس مصر نرشح لكم أمم إفريقيا - أيمن أشرف: إفريقيا تطورت ولا يوجد منتخبات ضعيفة في البطولة لقب جديد؟ فأل خير لمصر بعد الفوز على السودان في أمم إفريقيا أمم إفريقيا - تحديد مواجهتين جديدتين في دور الـ16 أمم إفريقيا - حجازي: نلعب على الفوز.. وحرصنا على تفادي المفاجآت أمام السودان أخر الأخبار أمم إفريقيا - أيمن أشرف: إفريقيا تطورت ولا يوجد منتخبات ضعيفة في البطولة 2 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021 كأس ملك إسبانيا - ريال سوسيداد يقصي أتليتكو مدريد من دور الـ 16 18 دقيقة | الدوري الإسباني الفوز رقم 300 خارج الديار.. أكاديمية مانشستر تنصره على برينتفورد بثلاثية 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: لا مشاكل بين أوباما والزمالك بشأن العقد 56 دقيقة | مصر لقب جديد؟ فأل خير لمصر بعد الفوز على السودان في أمم إفريقيا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021 أمم إفريقيا - تحديد مواجهتين جديدتين في دور الـ16 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021 أمم إفريقيا - حجازي: نلعب على الفوز.. وحرصنا على تفادي المفاجآت أمام السودان ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021 أمم إفريقيا - تريزيجيه: أداء منتخب مصر سيتحسن في المباريات المقبلة.. وهدفنا الكأس ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021 التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. دربي النيل مصري نسور قوية أمم إفريقيا - تحديد مواجهتين جديدتين في دور الـ16 مدربه في ناشئي الأهلي لـ في الجول: عبد المنعم كان مهاجما.. وغضب عندما نقلته للدفاع أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة الأكثر مشاهدة 1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 منافس مصر الأقرب - سيناريوهات مجموعة الجزائر.. للجميع فرصة في الصدارة وقرعة محتملة 3 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 4 كاف يصدر بيانا بشأن أزمة مباراة تونس ومالي أمس اليوم غدا كأس الأمم الإفريقية 1 مصر 0 السودان انتهت كأس الأمم الإفريقية 0 غينيا بيساو 2 نيجيريا انتهت الدوري الإنجليزي 1 برينتفورد 3 مانشستر يونايتد انتهت الدوري الإنجليزي 2 ليستر سيتي 3 توتنام هوتسبر انتهت الدوري الفرنسي 3 ليل 0 لوريان انتهت كأس الأمم الإفريقية - كوت ديفوار - الجزائر لم تبدأ 18:00 كأس الأمم الإفريقية - سيراليون - غينيا الاستوائية لم تبدأ 18:00 كأس الأمم الإفريقية - جامبيا - تونس لم تبدأ 21:00 كأس الأمم الإفريقية - مالي - موريتانيا لم تبدأ 21:00 كأس الرابطة المصرية - إيسترن كومباني - الاتحاد السكندري لم تبدأ 14:30 كأس الرابطة المصرية - الأهلي - المقاولون العرب لم تبدأ 17:00 كأس الرابطة المصرية - الإسماعيلي - البنك الأهلي لم تبدأ 14:30 كأس الرابطة المصرية - سموحة - الجونة لم تبدأ 14:30 الدوري الإسباني - إسبانيول - ريال بيتيس لم تبدأ 22:00 الدوري الإنجليزي - واتفورد - نورويتش سيتي لم تبدأ 22:00