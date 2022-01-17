منافس مصر الأقرب - سيناريوهات مجموعة الجزائر.. للجميع فرصة في الصدارة وقرعة محتملة

تعثر منتخب الجزائر حامل اللقب مجددا في النسخة الحالية من أمم إفريقيا مما يهدد مشوار الفريق في البطولة بالخروج من المجموعة الخامسة.

لم يخرج محاربو الصحراء بشكل رسمي ولكن لا بديل عن الفوز أمام كوت ديفوار مساء الخميس في ختام مباريات دور المجموعات.

أي تعثر لمنتخب الجزائر بالتعادل أو الخسارة يعني الخروج مبكرا من منافسات أمم إفريقيا.

وحسم منتخب نيجيريا تأهله من المجموعة الرابعة كمتصدر بينما يتنافس منتخب مصر مع غينيا بيساو والسودان على المركز الثاني، وفي حال فوز الفراعنة ضد السودان يتم حسم المركز الثاني دون النظر لأي حسابات.

وفي حال تأهل المنتخب المصري كثاني المجموعة وهو السيناريو الأقرب فسيواجه في ثمن النهائي المنتخب المتصدر للمجموعة الخامسة التي تضم منتخبات كوت ديفوار والجزائر وسيراليون وغينيا الاستوائية.

ولم يتم حسم متصدر المجموعة الخامسة حتى الآن وللفرق الأربعة حظوظ في التأهل كأول المجموعة.

وترتيب المجموعة حتى الآن:

1- كوت ديفوار 4 نقاط (+1)

2- غينيا الاستوائية 3 نقاط (0)

3- سيراليون 2 نقطة (0)

4- الجزائر 1 نقطة (-1)

ويستعرض لكم FilGoal.com سيناريوهات تصدر كل فريق للمجموعة ومواجهة ثاني المجموعة الرابعة والسيناريو الأقرب أن تكون مواجهة أمام مصر.

منافس مصر الأقرب: (متصدر المجموعة)

كوت ديفوار

يملك المنتخب الإيفواري 4 نقاط في الصدارة منفردا عقب مرور جولتين ولديه فرصة ثمينة للتأهل كمتصدر عند مواجهة الجزائر في الجولة الختامية مساء الخميس.

- فوز كوت ديفوار ضد الجزائر: يعني ذلك تأهل الفريق الإيفواري في الصدارة بغض النظر عن أي حسابات أخرى

- تعادل كوت ديفوار مع الجزائر: يصبح رصيد الفريق الإيفواري 5 نقاط ولديه فرصة للتصدر وهي تعادل غينيا الاستوائية (تصبح 4 نقاط) مع سيراليون (تصبح 3 نقاط).

- أما في حال فوز سيراليون (تصبح 5 نقاط) بالتساوي مع كوت ديفوار ولا توجد فرصة للفريق الإيفواري لتصدر المجموعة إلا إذا كان انتصار سيراليون على غينيا الاستوائية بفارق هدف وحيد مع انتهاء اللقاء بين كوت ديفوار والجزائر بنفس الهدف الذي سجلته سيراليون (بفارق هدف ضد غينيا الاستوائية).

* مثال:

إذا فازت سيراليون على غينيا الاستوائية 1-0، تصبح سيراليون 5 نقاط (+1) من تسجيل 3 أهداف واستقبال هدفين.

في هذه الحالة تتصدر كوت ديفوار المجموعة حال التعادل ورفع رصيدها إلى 5 نقاط (+1) ولكن إذا تعادلت مع الجزائر بأي نتيجة بخلاف 0-0، ففي حالة 1-1 تكون كوت ديفوار سجلت 4 واستقبلت 3 وتصعد في الصدارة بأفضلية تسجيل أهداف أكثر، وبنفس الطريقة إذا فازت سيراليون 2-1 تحتاج كوت ديفوار للتعادل 2-2 أمام الجزائر لتصدر المجموعة.

- حالة معقدة تحتاج إلى قرعة: في حال التعادل في النقاط بين كوت ديفوار وسيراليون بـ 5 نقاط لكل منهما قد يتم اللجوء إلى القرعة لحسم المتصدر حال التساوي في فارق الأهداف بالإضافة للتساوي في الأهداف المسجلة والمستقبلة.

ويأتي ذلك في حال تعادل كوت ديفوار سلبيا مع الجزائر على سبيل المثال وفوز سيراليون بهدف وحيد على غينيا الاستوائية يصبح لكل منهما 5 نقاط (+1) بتسجيل 3 أهداف واستقبال هدفين، ويبقى الأمر كذلك في حال تساوي كوت ديفوار وسيراليون في فارق الأهداف والأهداف المسجلة والمستقبلة.

- فوز سيراليون بفارق هدفين أو أكثر في هذه الحالة يعني تصدر سيراليون بفارق الأهداف عن كوت ديفوار التي ستهبط إلى المركز الثاني.

غينيا الاستوائية

يملك منتخب غينيا الاستوائية 3 نقاط في المركز الثاني عقب مرور جولتين بعد الفوز القاتل ضد الجزائر حامل اللقب وللفريق فرصة لتصدر المجموعة.

- الفوز ضد سيراليون: يرفع منتخب غينيا الاستوائية رصيده وقتها إلى 6 نقاط ولديه فرصة حقيقية في التصدر وذلك في حالتين، الأولى هي فوز الجزائر على كوت ديفوار والثانية هي التعادل بين الفريقين.

- هناك حالة قد تشهد تساوي الثلاثة منتخبات كوت ديفوار وغينيا الاستوائية والجزائر بـ 4 نقاط.. سوف يتم استعراضها في نهاية التقرير.

سيراليون

يملك منتخب سيراليون نقطتين بالتعادل في أول جولتين ضد كل من الجزائر وكوت ديفوار ورغم ذلك للفريق فرصة في تصدر المجموعة.

- الفوز ضد غينيا الاستوائية: تصعد تلك النتيجة بسيراليون إلى 5 نقاط وتحتاج إلى حالتين من أجل التصدر، الأولى هي فوز الجزائر على كوت ديفوار لتنفرد سيراليون بالصدارة.

- أما الحالة الثانية هي تعادل كوت ديفوار مع الجزائر، لتتساوى سيراليون مع كوت ديفوار لكل منهما 5 نقاط ولكن الفريق (+1) في فارق الأهداف وهذا يعني أن فوز سيراليون بفارق هدفين أو أكثر يصعد به كأول المجموعة في تلك الحالة.

الجزائر

كما أوضحنا في بداية التقرير لا بديل عن الفوز لمحاربي الصحراء من أجل التأهل بغض النظر عن المركز الذي سيتأهل فيه الفريق، ولكن كيف تتأهل الجزائر في الصدارة؟

- الفوز على كوت ديفوار بفارق هدفين أو أكثر: من أجل صدارة حامل اللقب يجب الفوز على كوت ديفوار أولا ثم تعادل غينيا الاستوائية ضد سيراليون في الوقت نفسه.

في تلك الحالة تتساوى منتخبات الجزائر وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية برصيد 4 نقاط لكل منهما، بينما تودع سيراليون البطولة بـ 3 نقاط.

وبتلك الطريقة يتم استبعاد نتائج سيراليون مع الفرق الثلاثة ومقارنة نتائجهم بينهم البعض، وهناك نتيجتان قد تم معرفتهم بالفعل وهما فوز كوت ديفوار 1-0 أمام غينيا الاستوائية، وفوز غينيا الاستوائية 1-0 على الجزائر.

وفي تلك الحالة إذا فازت الجزائر على كوت ديفوار 2-0 مع تعادل غينيا الاستوائية وسيراليون وتساوت الثلاث منتخبات في النقاط يصعد محاربو الصحراء في القمة.

الشرح:

النتائج بين الفرق الثلاثة:

كوت ديفوار 1-0 غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية 1-0 الجزائر

الجزائر 2-0 كوت ديفوار

في تلك الحالة لكل فريق 3 نقاط ولكن غينيا الاستوائية (0) في فارق الأهداف وهو ما تأكد بشكل رسمي، إذا فازت الجزائر بفارق هدفين أو أكثر يكون فارق الأهداف (+1) أو أكثر بينما كوت ديفوار (-1) أو أقل وهو ما يعني تصدر الجزائر.

ولكن ماذا إذا فازت الجزائر 1-0 على كوت ديفوار وتساوت الفرق الثلاثة في فارق الأهداف بـ (0)؟

في تلك الحالة ستتساوى منتخبات الجزائر وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية في النقاط (3)، والأهداف المسجلة (1) والأهداف المستقبلة (1) وفارق الأهداف (0).

وبذلك سيتم العودة إلى نتائج المجموعة ككل بإضافة نتائج سيراليون (وفقا للائحة) لتحديد ترتيب المراكز الثلاثة الأولى، ليكون الترتيب كالآتي:

- كوت ديفوار 4 نقاط (+1) تسجيل 3 واستقبال 2

- الجزائر 4 نقاط (0) بتسجيل 1 واستقبال 1

- غينيا الاستوائية 4 نقاط (0) بتسجيل 1 واستقبال 1 في حالة تعادلها السلبي مع سيراليون تتساوى مع الجزائر وتجرى قرعة لتحديد المركزين الثاني والثالث.

وفي حال التعادل الإيجابي بأي نتيجة تصعد غينيا الاستوائية كثاني والجزائر كثالث.