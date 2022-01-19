أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة

حسم المنتخب المصري صعوده للدور ثمن النهائي من أمم إفريقيا في نسختها الـ33.

وفاز الفراعنة على السودان في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في البطولة بهدف دون رد سجله محمد عبد المنعم.

واحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة خلف نيجيريا برصيد 6 نقاط.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري إلى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان في المجموعة الرابعة.

وتستضيف الكاميرون أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

ويلعب المنتخب المصري مع متصدر المجموعة الرابعة يوم الأربعاء 26 يناير.

وتقام المباراة في تمام الساعة الساسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويلعب اللقاء على ملعب جابوما.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

منافس مصر في دور الـ16 وسيناريوهات الصعود

يلتقي المنتخب المصري مع متصدر المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات الجزائر وكوت ديفوار وسيراليون وغينيا الإستوائية.

موقف المجموعة الحالي

كوت ديفوار - 4 نقاط - سجل 3 - استقبل 2

غينيا الاستوائية - 3 نقطة - سجل 1 - استقبل 1

سيراليون - 2 نقطة - سجل 2 - استقبل 2

الجزائر - 1 نقطة - سجل 0 - استقبل 1

ويلعب منتخب الجزائر أمام كوت ديفوار في الجولة الأخيرة بينما يتواجه منتخبا غينيا الإستوائية مع سيراليون.

يمكنك قراءة سيناريوهات الصعود من المجموعة الرابعة من هنا.. منافس مصر الأقرب - سيناريوهات مجموعة الجزائر.. للجميع فرصة في الصدارة وقرعة محتملة