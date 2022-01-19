قبل لقاء كوت ديفوار - محرز: تعودنا على الضغط.. اللمسة الأخيرة هي مشكلتنا الأهم

الأربعاء، 19 يناير 2022 - 15:24

كتب : FilGoal

رياض محرز - الجزائر أمام كوت ديفوار

أوضح رياض محرز قائد منتخب الجزائر أن فريقه تعود على الضغوط، وذلك قبل مواجهة كوت ديفوار المصيرية في ختام مرحلة المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

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وقال محرز في مؤتمر صحفي: "سنكون أمام حتمية الفوز على كوت ديفوار، من أجل التأهل، وتحقيق الانطلاقة في هذه البطولة".

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وأضاف جناح مانشستر سيتي "لعبنا جيدا في أول مباراتين لكننا لم نسجل الأهداف، وعلينا إيجاد الحلول اللازمة لذلك".

وواصل "تعودنا على الضغط، ونعيشه دائما قبل كل مباراة، صحيح هناك ضغط إضافي حاليا بسبب نتائجنا السابقة، ومن أجل تحقيق الفوز لضمان التأهل".

وتابع "ندرك أن مباراة كوت ديفوار لن تكون سهلة، الكل يطمح في التأهل، ولذلك ستكون المباراة مفتوحة من الجانبين".

منتخب الجزائر يملك نقطة واحدة ولم يسجل أي هدف في البطولة حتى الآن.

وأكمل "من ناحية النقاط ليس هذا ما كنا نتمناه، أما من ناحية اللعب فنحن نقوم بما يجب ونخلق العديد من الفرص، لكن لم يحالفنا التوفيق في اللمسة الأخيرة".

وأتم "علينا أن نستعيد تركيزنا أمام المرمى وخلق الفارق في مباراتنا أمام كوت ديفوار".

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