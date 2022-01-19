نجم كوت ديفوار: الجزائر مازالت أحد أقوى المرشحين للقب

يرى ماكس جراديل لاعب منتخب كوت ديفوار أن منتخب الجزائر يبقى أحد أقوى المرشحين للتتويج بلقب أمم إفريقيا رغم صعوبة مهمته في التأهل لدور الـ16.

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وقال جراديل في مؤتمر صحفي: "سنعمل على تقديم مباراة قوية وجميلة أمام منتخب الجزائر الذي أعتبره أحد أقوى المرشحين للقب".

وأضاف "سنقوم بواجبنا طوال الـ90 دقيقة التي سنلعبها أمام الجزائر، نملك الثقة ونسعى للتأهل".

وواصل لاعب سيفاسبور "في كل مرة نلتقي فيها مع الجزائر نعلم أنها ستكون مباراة مهمة".

وأكمل "نحن نعرف نقاط قوة منتخب الجزائر ودرسناها جيدا، ستكون مباراة مهمة بين دولتين عظيمتين في كرة القدم".

وأكمل "لا نفكر في الانتقام لكن نسعى للفوز لا غير وسنحارب من اجل الفوز بالنقاط الـ3".

يذكر أن الجزائر أقصت كوت ديفوار في ربع نهائي نسخة 2019 بركلات الترجيح.

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