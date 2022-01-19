مؤتمر بلماضي: أثق في اللاعبين بنسبة 100%.. سأجد حلا لمشكلة العقم الهجومي

يؤمن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر بحظوظ فريقه في التأهل لدور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية، رغم صعوبة ذلك.

منافس مصر الأقرب - سيناريوهات مجموعة الجزائر.. للجميع فرصة في الصدارة وقرعة محتملة

وقال بلماضي في مؤتمر صحفي: "لسنا بعيدين عن التاهل. هدف واحد يكفينا لفتح الملعب".

وأضاف "يجب التأكيد اننا نملك ثقة كبيرة، مباراة كوت ديفوار بمثابة نهائي مبكر".

وتابع "الخصم يملك لاعبين خطرين جدا وسأسعى لوضع خطة تكتيكية للإطاحة بالمنتخب الإيفواري".

وتعادل المنتخب الجزائري بلا أهداف مع زيمبابوي في المباراة الأولى، وخسر من غينيا الاستوائية 0-1.

وتحدث بلماضي عن العقم الهجومي قائلا "لا نفكر حاليا في الأمور السلبية، بعدما درست المباراتين السابقتين، عملت ما في وسعي لإيجاد حل لمشكلة العقم الهجومي".

وواصل "نعلم أننا نواجه عقما هجوميا، لكن لا يجب التفكير كثيرا في المباريات الماضية".

وأتم "أثق في لاعبي منتخب الجزائر بنسبة 100%، أمامنا منافس قوي وليس علينا إلا الفوز".

video:1