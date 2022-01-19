مؤتمر مدرب كوت ديفوار: نتائج مجموعة مصر ستحدد أسلوبنا أمام الجزائر

أوضح باتريس بوميل مدرب منتخب كوت ديفوار أن نتائج المجموعة الرابعة التي تضم مصر ستحدد أسلوب لعب الأفيال أمام الجزائر في المباراة المرتقبة يوم الخميس.

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وقال بوميل في مؤتمر صحفي: "ندرك جيدا أن المنتخب الجزائري سيبذل كل مجهوداته من أجل الفوز لتحقيق التأهل إلى الدور المقبل".

وأضاف "نستطيع تجنب الضغط أمام الجزائر على ضوء نتائج مباريات الأربعاء، هناك عدة منتخبات بإمكانها إنهاء مرحلة المجموعات بأربعة نقاط، الحسابات ستكون معقدة".

في حالة فوز مصر ونيجيريا يوم الأربعاء على السودان وغينيا بيساو، ستضمن كوت ديفوار التواجد في دور الـ16 بالنقاط الـ4 التي تملكها.

وأكمل "المهم بالنسبة لها هو التحضير جيدا، من أجل تقديم مباراة كبيرة، والتقدم في البطولة، والجميع كان ينتظر مباراة استعراضية أمام الجزائر، لكن هذه هي كرة القدم".

وواصل "تابعت مبارتي المنتخب الجزائري، أمام سيراليون وغينيا الإستوائية، والحظ لم يكن إلى جانبه، ولكن يبقى أحد أقوى المنتخبات الإفريقية".

وشدد "نملك ثقة كبيرة لتجاوز المنتخب الجزائري. الجميع ينتظر أن تكون مباراة قوية وجميلة في الوقت نفسه".

كما تحدث مدرب كوت ديفوار عن أرضية ملعب جابوما الذي يحتضن المباراة.

وأتم "أرضية الملعب مقبولة، لا يمكن القول إنها رائعة، لكنها مقبولة، نعم تتدهور من مباراة لأخرى، لكن علينا أن نتعامل مع هذا الظرف لأنها كرة القدم".

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