أستون فيلا يبرم ثالث صفقاته الشتوية

الأربعاء، 19 يناير 2022 - 12:36

كتب : FilGoal

روبن أولسن - إسبانيا والسويد يورو 2020

أعلن نادي أستون فيلا ضم الحارس السويدي روبن أولسن قادما من روما.

وأصبح أولسن ثالث صفقات فيلا هذا الشتاء بعد ضم لوكاس ديني من إيفرتون وفيليبي كوتينيو من برشلونة.

وأفاد أستون فيلا في بيان: "يسر النادي أن يعلن عن التعاقد مع روبن أولسن على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم".

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وأضاف "الحارس البالغ من العمر 32 عاما ينضم إلى فيلا من روما بعد أن أمضى الجزء الأول من الموسم على سبيل الإعارة في صفوف نادي شيفيلد يونايتد".

وأتم البيان "أولسن حارس لديه العديد من الخبرات، حيث لعب في الدوري الإيطالي والدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا، كما مثل السويد في كأس العالم".

السويدي الدولي لعب 54 مباراة بقميص المنتخب الاسكندنافي.

فقد لعب مباراته الدولية الأولى في 2015.

أستون فيلا روبن أولسن روما
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