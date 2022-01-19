تقارير: سواريز قد يجتمع مع جيرارد مجددا في الدوري الإنجليزي

كشف جيرارد روميرو الصحفي الإسباني عن رغبة فريق أستون فيلا في التعاقد مع لويس سواريز لاعب أتليتكو مدريد خلال الفترة المقبلة.

لويس سواريز النادي : أتليتكو مدريد أستون فيلا

سواريز أصبح في أيامه الأخيرة مع أتليتكو مدريد، إذ أن تعاقده مع النادي ينتهي بنهاية الموسم الجاري وحسب التقارير فلا يوجد نية عنة عند اللإدارة لتمديد عقده.

ستيفين جيرارد مدرب أستون فيلا يرغب في الاستعانه بخدمات سواريز وفي أن يعيده للدوري الإنجليزي الذي شهر تألقه من قبل مع ليفربول قبل أن ينضم لبرشلونة.

كما أن سواريز قد رفض عروضا من الدوري البرازيلي وعروض أخرى من السعودية، مما يظهر رغبته في الاستمرار في اللعب في أوروبا.

في حالة تعاقد أستون فيلا مع سواريز، فإنه سيجتمع مع فيليب كوتينيو الذي تعاقد معه الفريق على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء والذي زامل سواريز خلال فترة لعبه في برشلونة، كما أن الثنائي قد يجتمع مع جيرارد الذي زاملهم في ليفربول كلاعب في فترة شهدت تألقهم.

سواريز صاحب الـ 34 عاما، شارك مع أتليتكو مدريد منذ بداية الموسم الحالي في 27 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل تسعة أهداف وصناعة هدفين آخرين.