رانجنيك: بوجبا سيظهر بأفضل شكل ممكن بعد عودته

يتوقع رالف رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد أن يظهر بول بوجبا بأفضل صورة ممكنة حين يعود من الإصابة خلال أيام.

وقال رانجنيك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بوجبا شارك في التدريبات لأول مرةله منذ شهرين ونصف".

وأضاف "لقد أظهر فيها كم هو لاعب رائع وكيف يمكنه أن يقدم إضافة كبيرة للفريق عندما يكون في قمة تركيزه".

وتابع "لقد تحدثت معه لأكثر من ساعة بعد المران، وكانت محادثة جيدة للغاية. لقد أكد لي على التزامه تجاه يونايتد حتى نهاية الموسم".

وينتهي عقد بطل كأس العالم 2018 بنهاية هذا الموسم، ويمكنه من الآن التوقيع لأي فريق والانتقال إليه الصيف المقبل مجانا.

وشدد المدرب الألماني "أخبرني بوجبا أنه يريد أن يظهر بأفضل نسخة ممكنة بعد عودته إلى الملاعب من جديد".

النجم الفرنسي عاد إلى تدريبات يونايتد الجماعية، لكنه لن يتواجد في قائمة يونايتد في مباراة الأربعاء ضد برينتفورد والمباراة التالية ضد وست هام يونايتد يوم السبت المقبل.

وأوضح رانجنيك "أتطلع لعودته بعد أسبوعين لمساعدة الفريق في 3 مسابقات"

وواصل "لقد أبهرني بمستواه في المران وظهر بشكل جيد على المستويين البدني والفني".

وأتم "الآن ننتظر منه أن ينقل هذا المستوى إلى الملعب في المباريات عندما يستعيد كامل لياقته وجاهزيته".