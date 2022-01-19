رانجنيك: بوجبا سيظهر بأفضل شكل ممكن بعد عودته

الأربعاء، 19 يناير 2022 - 11:17

كتب : FilGoal

بول بوجبا - مانشستر يونايتد وروما

يتوقع رالف رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد أن يظهر بول بوجبا بأفضل صورة ممكنة حين يعود من الإصابة خلال أيام.

وقال رانجنيك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بوجبا شارك في التدريبات لأول مرةله منذ شهرين ونصف".

وأضاف "لقد أظهر فيها كم هو لاعب رائع وكيف يمكنه أن يقدم إضافة كبيرة للفريق عندما يكون في قمة تركيزه".

أخبار متعلقة
يوفنتوس يستهل حملة دفاعه عن لقب كأس إيطاليا برباعية ضد سامبدوريا بعد بايرن ميونيخ.. إقصاء دورتموند من كأس ألمانيا تعادل يخدم ليفربول.. تشيلسي يتعثر أمام برايتون رائعة إيموبيلي تضرب موعدا لـ لاتسيو مع ميلان في كأس إيطاليا

وتابع "لقد تحدثت معه لأكثر من ساعة بعد المران، وكانت محادثة جيدة للغاية. لقد أكد لي على التزامه تجاه يونايتد حتى نهاية الموسم".

وينتهي عقد بطل كأس العالم 2018 بنهاية هذا الموسم، ويمكنه من الآن التوقيع لأي فريق والانتقال إليه الصيف المقبل مجانا.

وشدد المدرب الألماني "أخبرني بوجبا أنه يريد أن يظهر بأفضل نسخة ممكنة بعد عودته إلى الملاعب من جديد".

النجم الفرنسي عاد إلى تدريبات يونايتد الجماعية، لكنه لن يتواجد في قائمة يونايتد في مباراة الأربعاء ضد برينتفورد والمباراة التالية ضد وست هام يونايتد يوم السبت المقبل.

وأوضح رانجنيك "أتطلع لعودته بعد أسبوعين لمساعدة الفريق في 3 مسابقات"

وواصل "لقد أبهرني بمستواه في المران وظهر بشكل جيد على المستويين البدني والفني".

وأتم "الآن ننتظر منه أن ينقل هذا المستوى إلى الملعب في المباريات عندما يستعيد كامل لياقته وجاهزيته".

بول بوجبا مانشستر يونايتد
نرشح لكم
تقارير: سواريز قد يجتمع مع جيرارد مجددا في الدوري الإنجليزي تعادل يخدم ليفربول.. تشيلسي يتعثر أمام برايتون انتهت الدوري الإنجليزي – برايتون (1)-(1) تشيلسي.. الأزرق يتعادل سكاي: مورينيو مرشح لقيادة إيفرتون
أخر الأخبار
عامر حسين: لا يوجد شد وجذب بين كيروش والاتحاد الجديد.. وهل يوجد عقد سري؟ 2 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
فيكتور جوميز حكما للمواجهة المرتقبة بين الجزائر وكوت ديفوار 24 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تقارير: سواريز قد يجتمع مع جيرارد مجددا في الدوري الإنجليزي 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رانجنيك: بوجبا سيظهر بأفضل شكل ممكن بعد عودته 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
موعد مباريات اليوم الأربعاء 19 يناير 2022.. مصر ضد السودان لحسم التأهل والدوريات الأوروبية 35 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
عبد الحفيظ ردا على الكومي: القيمة التسويقية ترتبط بـ البطولات.. وما علاقة العدد الإعلامي بالملعب 49 دقيقة | الدوري المصري
الكومي: من المستحيل أن أكون بطلا بذلك التوزيع.. ويجب أن يكون هناك عدالة ساعة | الدوري المصري
عصام عبد الفتاح يكشف مدى صحة حالات مواجهتي الأهلي ضد الإسماعيلي والزمالك أمام فاركو ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 3 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 4 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش