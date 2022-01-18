تعادل يخدم ليفربول.. تشيلسي يتعثر أمام برايتون

واصل تشيلسي تعثراته في الدوري الإنجليزي وتعادل مع برايتون بهدف لكل فريق، في المباراة المقدمة من الجولة 24 للمسابقة.

وارتفع رصيد تشيلسي إلى النقطة 44 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني، والذي يتبقى له مباراتين مؤجلتين.

بينما وصل برايتون إلى النقطة 29 في المركز التاسع.

وازداد الفارق أيضا بين تشيلسي ومانشستر سيتي المتصدر إلى 12 نقطة، مع تبقي مباراة للفريق السماوي الذي فاز على البلوز في المباراة الماضية.

وصف المباراة

تقدم تشيلسي في الدقيقة 28 عن طريق النجم المغربي حكيم زياش بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وأهدر تشيلسي فرصة إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 32 بعرضية من ماركوس ألونسو مرت من أمام روميلو لوكاكو أمام المرمى.

ولكن في الشوط الثاني نجح برايتون في تسجيل هدف التعادل من ركلة ركنية نفذها ماك أليستر وقابلها ويبستر بضربة رأسية قوية في شباك كيبا في الدقيقة 60.

وحاول تشيلسي عقب التعادل إحراز هدف الفوز وضغط بقوة ولكن دون جدوى أمام دفاع وحارس مرمى برايتون.

وتدخل توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي ودفع بكل من تيمو فيرنر وماتيو كوفاسيتش وكاي هافرتز بدلا من حكيم زياش وجورجينيو ولوكاكو.

واستمر ضغط تشيلسي في الدقائق المتبقية من المباراة لكن دون أن تتغير النتيجة لتنتهي المواجهة بالتعادل.