مدرب جامبيا لـ في الجول: مسحة المنتخب جاءت سلبية والجميع جاهز لمواجهة تونس

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 23:44

كتب : محمد عبد العظيم

منتخب جامبيا قبل مواجهة موريتانيا في كأس أمم إفريقيا 2021

كشف توم سينفينت المدير الفني لمنتخب جامبيا سلبية مسحة الفريق والجاهزية لمواجهة منتخب تونس في ختام مباريات الجولة السادسة.

ويلعب منتخب جامبيا أمام تونس في التاسعة من مساء الخميس في قوية لحسم بطاقتي التأهل لثمن النهائي.

وقال سينفينت لـ FilGoal.com: "مسحة المنتخب جاءت سلبية حتى اللاعبين الذين ظهرت عليهم أعراض خضعوا لمسحة إضافية".

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وأضاف "المسحة الإضافية جاءت سلبية أيضا وبات الجميع جاهزا لمواجهة تونس".

وكشف "غاب إبراهيم داريوي عن مواجهة مالي بسبب إيجابية مستحته ولكنها تحولت سلبية".

وأظهرت المسحة الطبية إيجابية سبعة من لاعبي تونس بفيروس كورونا بينهم علي معلول ظهير أيسر نسور قرطاج.

ويتقاسم منتخب جامبيا الصدارة مع مالي برصيد 4 نقاط لكل منهما بينما تونس في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

أمم إفريقيا جامبيا تونس فيروس كورونا
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