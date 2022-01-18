سكاي: مورينيو مرشح لقيادة إيفرتون

دخل جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما دائرة المرشحين لقيادة إيفرتون خلفا لرافائيل بينيتيث.

وأعلن إيفرتون تولي دنكان فيرجسون القيادة الفنية للفريق مؤقتا لحين الإعلان عن المدير الفني.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس أن مورينيو دخل دائرة المرشحين لقيادة فريق إيفرتون ولكن لم يحدث أي تحرك رسمي حتى الآن.

وأشار التقرير إلى أن دخول مورينيو دائرة المرشحين لا يعني تراجع حظوظ فرانك لامبارد أو واين روني المرشحين أيضا.

وأوضح التقرير أن فرهاد موشيري مالك إيفرتون يسعى لإعادة مورينيو إلى الدوري الإنجليزي عن طريق بوابة إيفرتون.

ومن بين الأسماء المرشحة لقيادة الفريق الإنجليزي فيتور بيريرا المدير الفني السابق لبورتو وفناربخشة.

تم تعيين دنكان فيرجسون مديرا فنيا مؤقتا وقاد التدريبات لأول مرة.