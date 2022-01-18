الولاية الثانية.. إيفرتون يعلن مدربه المؤقت

أعلن إيفرتون الإنجليزي تعيين دانكن فيرجسون مديرا فنيا مؤقتا للفريق في المباريات المقبلة.

وسيتولى فيرجسون المهمة بشكل مؤقت لحين تعيين مدربا خلفا للمُقال رافائيل بينيتيث.

وستكون تلك الولاية الثانية لفيرجسون مع التوفيز بعدما قاد الفريق في 3 مباريات بديسمبر 2019 وحصد 5 مباريات من 3 مباريات ضد تشيلسي ومانشستر يونايتد وأرسنال.

وستكون أول مباراة لفيرجسون مع الفريق الأزرق ضد أستون فيلا يوم السبت المقبل.

🔵 | Duncan Ferguson has been appointed as caretaker manager for our upcoming games. He will be supported by John Ebbrell and Leighton Baines, along with Goalkeeping Coach Alan Kelly. — Everton (@Everton) January 18, 2022

وأشار النادي في بيانه يوم الأحد الماضي إلى أن بينيتيز قد غادر إيفرتون بعد فسخ تعاقده.

بينيتيز كان قد تولى مسؤولية تدريب إيفرتون يوم 21 يونيو مع بداية الموسم الحالي، ولكن النادي عانى من سوء النتائج تحت قيادته.

وكان إيفرتون قد تلقى الهزيمة العاشرة في دوري الإنجليزي الممتاز يوم الأمس أمام نورويتش سيتي بهدفين مقابل هدف واحد.

ويحتل إيفرتون حاليا المركز الـ 16 في جدور الترتيب برصيد 19 نقطة من 19 مباراة، وبفارق 6 نقاط عن نورويتش صاحب المركز الـ 18 المؤدي إلى الهبوط.

وأفادت جريدة تليجراف البريطانية أن الثنائي فرانك لامبارد وواين روني مرشح لتدريب إيفرتون، خلفا لرافاييل بينيتيز.

وأوضح تقرير الجريدة الإنجليزية أن إدارة ستعقد جلسة مع كل من لامبارد وروني لمناقشة أفكارهما، واختيار الأفضل منهما.

لامبارد درب تشيلسي لفترة قصيرة الموسم الماضي، قبل أن تتم إقالته في منتصف الموسم.

أما روني فيتولى تدريب فريق ديربي كاونتي في دوري القسم الثاني.