تشكيل أمم إفريقيا – مهاجم وحيد لـ زيمبابوي.. وغينيا بخط وسط ناري

أعلن نورمان مابيزا المدير الفني لمنتخب زيمبابوي تشكيل فريقه المستدعى للقاء غينيا مساء اليوم الثلاثاء في ثالث جولات كأس أمم إفريقيا 2021.

ويلتقي منتخب زيمبابوي بمنافسه غينيا في ملعب أحمدو أهيدجو ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويحتل منتخب زيمبابوي المركز الرابع في المجموعة بدون أي نقطة، فيما تتصدرها غينيا بأربع نقاط بالتساوي مع السنغال في كل شيء.

وجاء تشكيل زيمبابوي كالتالي:

في حراسة المرمى: تالبرت شومبا

في الدفاع: جوردان زيمورا- جوندوز مورويرا- بيتر مدوحوا- بروس كانجوا

في الوسط الدفاعي: كوداكواشي ماهاشي- ثاباني كاموسوكو

في الوسط الهجومي: نيفر تيجري- جيرالد تاكوارا- نوليدج موسونا

في الهجوم: أدميرال موسكوي

فيما جاء تشكيل غينيا كالتالي:

في حراسة المرمى: علي كيتا

في الدفاع: عثمان كانتي- إبراهيم كونتي- محمد كمارا- إيسياجا سيالا

في الوسط: إلايش موريبا- نابي كيتا- مامادو كين- إبراهيم سيسيه

في الهجوم: سوري كابا- جوزيه كانتي