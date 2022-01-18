تشكيل أمم إفريقيا – مهاجم وحيد لـ زيمبابوي.. وغينيا بخط وسط ناري

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 17:27

كتب : FilGoal

منتخب غينيا قبل مواجهة السنغال في كأس أمم إفريقيا 2021

أعلن نورمان مابيزا المدير الفني لمنتخب زيمبابوي تشكيل فريقه المستدعى للقاء غينيا مساء اليوم الثلاثاء في ثالث جولات كأس أمم إفريقيا 2021.

ويلتقي منتخب زيمبابوي بمنافسه غينيا في ملعب أحمدو أهيدجو ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويحتل منتخب زيمبابوي المركز الرابع في المجموعة بدون أي نقطة، فيما تتصدرها غينيا بأربع نقاط بالتساوي مع السنغال في كل شيء.

أخبار متعلقة
الاتحاد التونسي: شفاء دراجر من فيروس كورونا وارتفاع عدد اللاعبين المصابين إلى 12 تشكيل أمم إفريقيا - السنغال بالقوة الضاربة.. ومالاوي تلعب بثنائي هجومي اختبر معلوماتك عن نجوم السنغال في كأس إفريقيا

وجاء تشكيل زيمبابوي كالتالي:

في حراسة المرمى: تالبرت شومبا

في الدفاع: جوردان زيمورا- جوندوز مورويرا- بيتر مدوحوا- بروس كانجوا

في الوسط الدفاعي: كوداكواشي ماهاشي- ثاباني كاموسوكو

في الوسط الهجومي: نيفر تيجري- جيرالد تاكوارا- نوليدج موسونا

في الهجوم: أدميرال موسكوي

فيما جاء تشكيل غينيا كالتالي:

في حراسة المرمى: علي كيتا

في الدفاع: عثمان كانتي- إبراهيم كونتي- محمد كمارا- إيسياجا سيالا

في الوسط: إلايش موريبا- نابي كيتا- مامادو كين- إبراهيم سيسيه

في الهجوم: سوري كابا- جوزيه كانتي

زيمبابوي غينيا كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - منتخب الجزائر ينفي استدعاء "شيخ" لطرد الأرواح الشريرة عن اللاعبين بكاري جاساما حكما لمباراة الجزائر وكوت ديفوار مباشر أمم إفريقيا – مالاوي (0) - (0) السنغال.. زيمبابوي (0) - (0) غينيا رئيس الاتحاد الجزائري: لم نعترض على حكم لقاء كوت ديفوار لهذا السبب
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - منتخب الجزائر ينفي استدعاء "شيخ" لطرد الأرواح الشريرة عن اللاعبين 18 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
بكاري جاساما حكما لمباراة الجزائر وكوت ديفوار 23 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مباشر أمم إفريقيا – مالاوي (0) - (0) السنغال.. زيمبابوي (0) - (0) غينيا 35 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مؤتمر عبد العاطي: كأس الرابطة تأخذ الطابع الرسمي.. فزنا رغم أن الأداء لم يكن الأفضل 40 دقيقة | مصر
تشكيل أمم إفريقيا – مهاجم وحيد لـ زيمبابوي.. وغينيا بخط وسط ناري 42 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
رئيس الاتحاد الجزائري: لم نعترض على حكم لقاء كوت ديفوار لهذا السبب 48 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مؤتمر كارتيرون: أوباما أفضل لاعب رقم 10 في إفريقيا.. ولا أعرف ما في ذهن بنشرقي ساعة | مصر
تشكيل أمم إفريقيا - السنغال بالقوة الضاربة.. ومالاوي تلعب بثنائي هجومي ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 3 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 4 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش