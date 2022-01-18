كأس الرابطة - موعد مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب.. القنوات الناقلة والمعلق

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 16:23

كتب : FilGoal

فريق الأهلي في مباراة الإسماعيلي

يلعب الأهلي مباراته الثالثة في كأس الرابطة المصرية في نسختها الأولى أمام الإسماعيلي.

وأوقعت القرعة الأهلي في المجموعة الثانية إلى جانب فرق المقاولون العرب والبنك الأهلي والجونة وسموحة والإسماعيلي.

وتقام مباريات دور المجموعات في البطولة خلال فترة التوقف الحالية بسبب كأس الأمم الإفريقية.

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وأعلن الأهلي قائمة فريقه لمواجهة الإسماعيلي.(طالع التفاصيل)

وتعادل الأهلي أمام الجونة في المباراة الأولى دون أهداف قبل أن يتعادل مجددا مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق

وتقام مباراة الأهلي مع المقاولون العرب الجمعة المقبل 21 يناير.

ويلعب اللقاء في تمام الساعة 5:00 مساء على ملعب الأهلي We السلام.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة محمد الكواليني.

وجاءت مجموعات كأس الرابطة كالتالي:

المجموعة الأولى: بيراميدز - الاتحاد - مصر للمقاصة - إيسترن كومباني - المصري - فيوتشر

المجموعة الثانية: الأهلي - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة - سموحة - الإسماعيلي

المجموعة الثالثة: الزمالك - إنبي - طلائع الجيش - غزل المحلة - سيراميكا كليوباترا - فاركو

الأهلي المقاولون العرب كأس الرابطة
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