قائمة الأهلي – ظهور عمار حمدي ضد الإسماعيلي في كأس الرابطة.. وغياب وليد وهاني

ظهر عمار حمدي في قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الثانية من المجموعة الثانية في كأس الرابطة.

واستمر اعتماد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على لاعبيه الشباب، مع عودة عمار حمدي للقائمة بعد غيابه ضد الجونة بسبب شعوره بأعراض نزلة برد.

وكذلك، غاب وليد سليمان بعد أن شعر بأعراض برد قبل مواجهة الجونة، ليستمر غيابه ضد الإسماعيلي.

وأتت قائمة الفريق كالتالي..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير – حمزة علاء – مصطفى مخلوف

الدفاع: محمود وحيد – محمد أشرف – محمد خليفة نصير – محمد مغربي – محمد أحمد "شرقية" – أحمد سيد عبد النبي – كريم فؤاد –

الوسط: عبد الرحمن نجاح "مانو" – عبد الجواد عبد الرحمن – أحمد أشرف – محمد محمود – محمد فخري – عمار حمدي – صالح نصر – رأفت خليل – زياد طارق

الهجوم: أحمد سيد غريب – محمد ياسر – حسام حسن – يوسف شريف

ويتصدر الإسماعيلي ترتيب المجموعة الثانية في كأس الرابطة ورصيده 3 نقاط مثل المقاولون العرب.

بينما رصيد الأهلي نقطة بعد التعادل مع الجونة يوم الخميس.