أمم إفريقيا - حكم بوتسواني يدير مباراة مصر والسودان.. وتواجد نسائي

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف طاقم حكام مباراة مصر والسودان في أمم إفريقيا.

ويلتقي المنتخب المصري مع السودان في الجولة الثالثة من دور المجموعات لأمم إفريقيا في نسختها الـ33.

وعلم FilGoal.com أن البوتسواني جوشوا بوندو سيحكم اللقاء ويعاونه الأنجولي إيمانويل جيرسون دوس سانتوس ومن سيشل جيمس فريدريك.

وسيكون الحكم الأنجولي هيلدر مارتينيز دي كارفيلو الحكم الرابع.

وسيتواجد على تقنية الفيديو الإثيوبي باملاك تيسيميا والمغربية بشرى كاربوبي.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري إلى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان في المجموعة الرابعة.

ويتواجد المنتخب المصري في المركز الثاني للمجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط من فوز على غينيا بيساو وهزيمة أمام نيجيريا، بينما يتواجد منتخب السودان في المركز الأخير بنقطة واحدة.(طالع سيناريوهات صعود منتخب مصر)

وتستضيف الكاميرون أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.