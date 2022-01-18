رانجنيك يكشف حالة رونالدو وراشفورد.. وموقف الثنائي من مواجهة برينتفورد

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 15:47

كتب : FilGoal

رالف رانجنيك - مانشستر يونايتد

تحدث رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد عن حالة لاعبي فريقه كريستيانو رونالدو وماركوس راشفورد وموقفهم من مواجهة برينتفورد.

ويلتقي مع برينتفورد غدا الأربعاء على ملعب الأخير في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء مؤتر رانجنيك الصحفي للمباراة كالآتي

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"مباراة أستون فيلا؟ لو قارنت بين مباراتي الدوري والكأس، فإننا قد لعبنا بشكل أفضل في المباراة التي كانت على ملعبهم، الأداء في الـ 70 دقيقة الأولى كان جيد جدا، أعجبني استحواذنا على الكرة وتكوين المباراة، وطريقة ضغطنا ونحتاج لأن نلعب بنفس الشكل أمام برينتفرود".

"بوجبا شارمك في التدريبات لأول مرة مع المجموعة يوم الأمس وقد أظهر خلاله لماذا هو لاعب غير اعتيادي ولكنه لن يكون متاحا ليلعب في المباراة".

"لقد حظيت بمحادثة شخصية مع مارسيال عما حدث وعن وجهة نظري في الموقف، واقعتد بأن المشكلة قد تم حلها، هو لم يتدرب منذ يومين ولكن على الأرجح سيشارك في التدريب اليوم وعقب التدريب سنقرر إذا كان سلعب غدا أم لا".

"التأجيلات؟ لا أعرف أنا فقط أتحدث عن نادينا، لقد وقعنا في بعض المشاكل منذ أربعة أسابيع ولكن الآن لا نعاني من أي مشاكل، جميع اللاعبين متاحين ولا يوجد إصابات بفيروس كورونا، لا يمكنني الحكم على الأندية الأخرى ولكن هذا شيء على الدوري الإنجليزي التعامل معه".

"رونالدو وراشفورد كانا يتدربان بالأمس لذلك أرجح بأنهم سيتدربون اليوم أيضا ولكن في مؤتمر مباراة أستون فيلا كنت مقتنعا بأن رونالدو سيكون متاحا أيضا وفي النهاية لم يكن كذلك، وكذلك الأمر لراشفورد لذلك علينا أن ننتظر إلى ما بعد الحصة التدريبية ولكن حاليا أنا مقتنع بأنهم سيكونا متاحين".

"بناء الفريق على رونالدو؟ بالطبع ما حققه رونالدو خلال مسيرته كان مذهلا، تسجيل 800 هدف شيء لم يفعله في الـ 100 عاما الاخيرة، وهذا يظهر نوع اللاعب الي هو عليه".

"حتى مع وجود رونالدو المميز، ولكن نحن نتحدث عن رياضة جماعية وواحدة من أكثر الرياضات التنافسية حول العالم وهو لا يستطيع أن يفعل شيئا وحده، يمكننا فقط أن نتطور ونصبح أفضل كفريق ورونالدو واحد من أهم أعضاء الفريق".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 32 نقطة وبفارق خمس نقاط عن ويستهام صاحب المركز الرابع.

مانشستر يونايتد برينتفورد رالف رانجنيك الدوري الإنجليزي الممتاز
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