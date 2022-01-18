تليجراف: روني ولامبارد مرشحان لتدريب إيفرتون

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 14:40

كتب : FilGoal

جماهير إيفرتون

أفادت جريدة تليجراف البريطانية أن الثنائي فرانك لامبارد وواين روني مرشح لتدريب إيفرتون، خلفا لرافاييل بينيتيز.

وأوضح تقرير الجريدة الإنجليزية أن إدارة ستعقد جلسة مع كل من لامبارد وروني لمناقشة أفكارهما، واختيار الأفضل منهما.

وأوضحت تليجراف أن ثنائي منتخب إنجلترا السابق ضمن قائمة تضم 4 مرشحين لتولى قيادة إيفرتون.

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لامبارد درب تشيلسي لفترة قصيرة الموسم الماضي، قبل أن تتم إقالته في منتصف الموسم.

أما روني فيتولى تدريب فريق ديربي كاونتي في دوري القسم الثاني.

وأعلن نادي إيفرتون يوم الأحد في بيان رسمي رحيل رافاييل بينيتيز مدرب الفريق عن منصبه.

وأشار النادي في بيانه إلى أن بينيتيز قد غادر إيفرتون بعد فسخ تعاقده، وسيتم الإعلان عن المدرب المقبل بعقد دائم خلال الفترة المقبلة.

بينيتيز كان قد تولى مسؤولية تدريب إيفرتون يوم 21 يونيو مع بداية الموسم الحالي، ولكن النادي عانى من سوء النتائج تحت قيادته.

وكان إيفرتون قد تلقى الهزيمة العاشرة في دوري الإنجليزي الممتاز يوم الأمس أمام نورويتش سيتي بهدفين مقابل هدف واحد.

ويحتل إيفرتون حاليا المركز الـ 16 في جدور الترتيب برصيد 19 نقطة من 19 مباراة، وبفارق 6 نقاط عن نورويتش صاحب المركز الـ 18 المؤدي إلى الهبوط.

واين روني فرانك لامبارد إيفرتون
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